El PSOE de Sevilla inicia el curso político con la "maquinaria engrasada" para "ganar" las elecciones andaluzas

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha señalado este lunes que los socialistas sevillanos encaran el inicio del nuevo curso político "ilusionados y preparados", así como con su "maquinaria electoral engresada" para "alcanzar el gran objetivo de ganar las próximas elecciones autonómicas de la mano de María Jesús Montero" como candidata "para darle la vuelta a Andalucía".

En rueda de prensa en la sede provincial socialista en Sevilla, Javier Fernández, ha agregado en esa línea que el PSOE "va a ofrecerle a los ciudadanos el mejor proyecto político para que confíen nuevamente en la alternativa de gobierno que representa el PSOE".

"Contamos con la mejor candidata, María Jesús Montero, una líder reconocida, con trayectoria y experiencia que trabaja diariamente por y para Andalucía", ha señalado también el secretario general del PSOE de Sevilla, según ha explicado el partido en una nota.

Javier Fernández ha augurado que los ocho millones de andaluces "van a ponerle nota al desmantelamiento de los servicios públicos y a la pérdida de oportunidades" que, en su opinión, representa el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que "tiene un proyecto político agotado".

"Este curso político marcará un antes y un después en nuestra tierra con la llegada de Montero a la Junta de Andalucía", ha proclamado Javier Fernández, quien ha realizado un balance "negro" de la gestión del Gobierno de Moreno este verano en Sevilla, concretamente en sanidad, "con un deterioro grave de lo público para beneficiar a la privada en un plan nítidamente trazado", según ha denunciado el también presidente de la Diputación de Sevilla.

Además, Javier Fernández ha criticado que Juanma Moreno "ha ahondado en verano en la confrontación con el Ejecutivo de España como única forma de hacer política". "Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de los incendios y ahora con la condonación de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda, algo que la Junta rechaza y critica de forma incomprensible", ha abundado en esa línea el secretario general del PSOE de Sevilla.

Javier Fernández ha avisado de que los socialistas sevillanos "no sólo vamos a denunciar los incumplimientos de la Junta con nuestra provincia, sino que vamos a ofrecerle a la gente un proyecto alternativo e ilusionante para contar con su apoyo".

En este sentido, ha reivindicado el "importante proyecto práctico sobre vivienda pública" que el PSOE está desarrollando en la provincia a través de la Diputación de Sevilla, ya que para la gente "no hay nada más importante que el acceso a la vivienda, además de la calidad de los servicios públicos", según ha subrayado.

En clave orgánica, el secretario general de los socialistas sevillanos ha asegurado que la maquinaria del partido "está engrasada" para afrontar este periodo electoral, y ha anunciado que en los próximos días el PSOE de Sevilla celebrará reunión de su Ejecutiva provincial y del Comité Provincial.