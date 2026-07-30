El PSOE de Sevilla lamenta el cierre del Pabellón de Navegación: "Puede ser un nuevo episodio especulativo en la Expo"

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, en una reunión con representantes del Pabellón de la Navegación - PSOE

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha lamentado este jueves, 30 de julio, el cierre del Pabellón de la Navegación y ha advertido de que "Navegación puede convertirse en un nuevo episodio de la transformación especulativa del entorno de la Expo".

En un comunicado, el partido ha esgrimido que el parlamentario andaluz ha mantenido una reunión con representantes vinculados al Pabellón de la Navegación, en la que han mostrado su "preocupación por la ausencia de un proyecto público, transparente y conocido para el futuro de uno de los principales legados culturales de la Exposición Universal de 1992".

Así las cosas, Recio ha exigido al Gobierno andaluz que aclare "cuál es el proyecto previsto para el Pabellón de la Navegación, si se mantendrá íntegra su exposición permanente o si existe intención de trasladar parte de sus contenidos a las futuras Reales Atarazanas".

Por todo ello, ha anunciado que su grupo registrará iniciativas en el Parlamento de Andalucía para "exigir toda la documentación relativa al cierre del Pabellón de la Navegación y conocer el destino previsto tanto para su patrimonio museológico como para el edificio y su modelo de gestión".