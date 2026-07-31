El PSOE de Sevilla lamenta la muerte del exalcalde Luis Uruñuela, "ejemplo de convivencia, dignidad y servicio público"

Archivo - Sevilla.-Ayuntamiento defiende el refuerzo de Servicios Sociales y acusa al PSOE de "demagogia" con menores vulnerables - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha lamentado profundamente el fallecimiento de Luis Uruñuela, a los 89 años, primer alcalde de la democracia en Sevilla. "Con él se marcha una figura esencial de nuestra historia y una manera noble de entender la política: desde la vocación, la honestidad, el diálogo y el respeto a quienes pensaban diferente".

Así lo ha expresado en un comunicado de la formación, donde se recogen unas declaraciones de Uruñuela. "Él decía que se sintió alcalde de quienes lo votaron y también de quienes no". En este sentido, "quienes hemos tenido después el inmenso honor de ocupar la Alcaldía sabemos que todos caminamos sobre la senda que él abrió en 1979".

"Siempre admiré su serenidad, su independencia y su capacidad para defender sus convicciones sin convertir las diferencias políticas en enfrentamientos personales. Su ejemplo de dignidad, convivencia y servicio público permanecerá en la memoria democrática de nuestra ciudad", ha añadido Muñoz, quien ha trasladado su cariño y condolencias a sus familiares, a sus amistades y a toda la familia andalucista.

En esa línea se ha mostrado el secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación, Javier Fernández, que en un mensaje en sus redes sociales, donde ha trasladado sus condolencias a la familia, ha manifestado lo siguiente: "Hoy nos deja un convencido municipalista, Luis Uruñuela. Su esfuerzo y entrega durante estos años fueron clave para entender la Sevilla que hoy conocemos".