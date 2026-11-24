La candidata socialista al Senado por Sevilla Eva Patricia Bueno, en un acto electoral - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista al Senado por Sevilla Eva Patricia Bueno ha apelado este martes a la ciudadanía sevillana a protagonizar una "movilización masiva" en la recta final de la campaña electoral y a concentrar el "voto útil" en el Partido Socialista de cara a la cita del 29 de noviembre, con el objetivo de frenar "la posibilidad de un gobierno de la extrema derecha y la derecha extrema".

Durante su intervención, Bueno ha advertido de que la jornada electoral será decisiva para Andalucía y para Sevilla y ha pedido que "nadie se quede en casa". A su juicio, las opciones planteadas por la derecha se resumen en "sacrificio y recorte", lo que supondría "un retroceso brutal" respecto a los avances sociales y laborales conquistados en los últimos años, señala la formación en una nota de prensa.

"El 29 de noviembre nos estamos jugando mucho: un estado de bienestar fuerte, las condiciones laborales de trabajadores, la subida de los salarios, las pensiones, el salario mínimo interprofesional y el Ingreso Mínimo Vital, así como la libertad de las mujeres de decidir sobre su propia vida", ha subrayado la candidata.

En la misma línea, ha puesto el acento en la defensa de la vivienda "como un derecho y no un negocio para especuladores" y en la libertad y dignidad del profesorado para ejercer su labor "con tranquilidad, sin censuras y sin palos".

En el ámbito educativo, Bueno ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no cumple ni su ley de bioclimatización para tener los colegios adaptados al cambio climático" frente a las altas temperaturas, y ha contrapuesto esa gestión con el balance del Gobierno socialista, al que atribuye un modelo capaz de combinar crecimiento económico con políticas para la mayoría social, mayor inversión en sanidad, educación y becas, y la revalorización de pensiones y salarios.

Asimismo, la candidata al Senado ha destacado dos decretos aprobados por el Consejo de Gobierno como muestra de ese compromiso social. Por un lado, ha celebrado la reducción de las ratios en educación, una medida largamente demandada por las educadoras infantiles, de quienes ha defendido su derecho a la huelga frente a la postura de la Comunidad de Madrid, que fija por primera vez un máximo de cuatro bebés por educadora en menores de un año, extiende la bajada al resto de cursos de Infantil y Bachillerato y establece un límite de 15 alumnos por docente en Formación Profesional Básica.

Por otro lado, Bueno ha remarcado el decreto aprobado para ampliar los permisos de las familias ante el fallecimiento de un familiar directo. "A nadie le quita el dolor de la pérdida un decreto, pero sí nos hace mucho más humanos y facilita este tránsito a las personas", ha expresado.