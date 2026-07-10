El PSOE de Sevilla niega su rechazo a la ampliación del Ramón Sánchez-Pizjuán y aboga por consensuarlo con los vecinos

Archivo - Imagen de archivo de estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha negado "rotundamente" su rechazo a la construcción del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, cuyo proyecto llegó este mes de julio a la Junta Municipal del Distrito de Nervión. Los socialistas han abogado, no obstante, por el consenso con los vecinos y han votado a favor de una propuesta presentada por la Asociación de Vecinos Nervión Este que solicita "la paralización de la actuación de transformación urbanística del Nuevo Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hasta que se adecúe a las demandas vecinales y a los criterios de seguridad internacionales".

Según ha informado el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, dicha moción indica textualmente que las asociaciones vecinales "no se oponen a la modernización y mejora del Sánchez-Pizjuán para que pueda contar con el futuro con unas instalaciones confortables amplias y seguras, pero sí están en contra del cambio de uso y privatización de 10.000 metros cuadrados de suelo público, zona verde de Nervión calificada como SIPS (Servicio de Interés Público).

Dicha propuesta, que "en ningún caso niega la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán", ha recibido un amplio respaldo vecinal, con el voto favorable de PSOE, Podemos-IU, además del de la Asociación Nervión-Este. Mientras, PP y Vox votaron en contra. No obstante, la moción no fue formalmente aprobada al alegar el delegado del distrito Nervión, Juan Bueno, "defectos de forma".

Por su parte, el concejal socialista, Francisco Páez, ha incidido en que la propuesta presentada por Nervión-Este para buscar el consenso vecinal no supone "ningún bloqueo", dado que el estudio de ordenación del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán sigue adelante y "es únicamente el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el que puede decidir sobre el futuro del estadio".

Por ello, ha acusado al PP de "manipular y jugar con los sentimientos de los aficionados con el objetivo de sacar rédito político". En concreto, cree que Sanz busca "confundir a la ciudadanía con sus palabras". Además, "es él el que está desubicado", ha asegurado.

Por último, el PSOE ha resaltado que "siempre apoyará los proyectos de los dos grandes clubes de la ciudad". Así, los socialistas han manifestado su disposición al diálogo tanto con el Sevilla FC como con las entidades vecinales con el objetivo de construir entre todos un proyecto en el que los intereses del club se complementen con los vecinales, de tal manera que el conjunto del barrio de Nervión salga beneficiado.