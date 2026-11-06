El PSOE de Sevilla presenta las bases de una campaña del 29N basada en el bienestar con casi 150 actos en la provincia

Los candidatos del PSOE de Sevilla a las Elecciones Generales del 29N, encabezados por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una atención a medios. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha presentado este viernes las bases de su campaña para el próximo 29 de noviembre (29N), una hoja de ruta centrada en la defensa del bienestar social que ha contemplado la celebración de casi 150 actos repartidos por las 116 agrupaciones locales para llegar a todos los municipios de la provincia.

En una atención a medios, el cabeza de lista al congreso por la provincia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha detallado que la campaña, dirigida por el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, tendrá como objetivo "estar cerca de los problemas de la gente y de las soluciones impulsadas por el Gobierno de España".

De esta manera, el mensaje principal pivotará sobre el bienestar, en base a la salud pública, la educación, la igualdad, la justicia social y la protección de los derechos de los mayores. En este sentido, los socialistas han garantizado la fortaleza del sistema público de pensiones y han manifestado su "preocupación" ante las posturas de PP y Vox, a los que acusan de "poner en cuestión no solo el sistema, sino el propio cobro de las prestaciones".

En materia de vivienda, la formación ha recordado el legado del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, promotor de cerca de 7.000 viviendas públicas en la capital, frente a un mercado actual, en el que las viviendas promovidas por el Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP, ha puesto precios que alcanzan los 300.000 euros.

Para abordar el problema, Gómez de Celis ha abogado por soluciones constructivas y legislativas, destacando que la Diputación Permanente aprobará el próximo día 12 los nuevos decretos sobre vivienda, los cuales "no solo protegen a quienes viven de alquiler, sino también a aquellos propietarios que tienen dos viviendas en arrendamiento".

SEVILLA COMO REFERENTE PARA EL PSOE

Asimismo, el PSOE ha situado a Sevilla como "referente" en la creación de empleo, destacando el hito de superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social a nivel estatal. Según han señalado, bajo la gestión socialista se crea "5,4 veces más empleo que con el PP", alcanzando un incremento del 21% fundamentado en la incorporación de la mujer al mercado laboral y la estabilidad propiciada por la reforma laboral.

A ello han sumado el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros, "una cifra que contrasta con los 700 euros anteriores y que beneficia especialmente a quienes acceden a su primer trabajo", ha comparado el candidato.

Desde la dirección provincial se ha reivindicado el liderazgo de Sevilla al ser la única provincia andaluza donde el PSOE ganó las elecciones en 2023 y han remarcado la preparación de sus cuatro candidatos, "todos procedentes del municipalismo y conocedores de la realidad local", al tiempo que han puesto de ejemplo la implantación formativa en la provincia "ejemplificada en la acción de la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar o la "solvencia" de Francisco Toscano al frente de la Subdelegación del Gobierno.

Sobre las expectativas de participación, han manifestado su deseo de que acuda a votar "el 100 por cien del electorado", convencidos de que una alta movilización otorgaría la mayoría absoluta a la formación.

En cuanto al estado de ánimo de la militancia tras el reciente accidente ferroviario vivido de cerca por miembros de la organización, han reconocido el "shock y la tristeza" generalizada, pero han marcado distancias con la oposición. "Frente al odio y la irresponsabilidad de quienes buscan propagar miedo, como Juanma Moreno o el alcalde de Sevilla, los socialistas seguiremos garantizando el bienestar de quienes más lo necesitan", ha conluido.