PSOE de Sevilla reclama sanciones a quien dejó cebos envenenados para perros y alternativas al cierre de parques caninos

Archivo - Una persona pasea con dos perros por la calle, como imagen de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido una investigación inmediata sobre la aparición de cebos con sustancias tóxicas y salchichas con agujas en los parques de La Rosaleda y Sevilla Este, donde varios perros han resultado afectados. La formación considera que se trata de unos hechos de "extrema gravedad" y reclama "máxima contundencia" para identificar y sancionar a los responsables.

En una nota de prensa, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha advertido de que "dejar alimentos envenenados o con objetos punzantes en un parque supone un peligro para los animales, pero también para los niños, las familias y cualquier persona que utilice estos espacios públicos".

El PSOE pide por ello reforzar la vigilancia y mantener informados a los vecinos mientras avanza la investigación. Al mismo tiempo, señala que estos episodios se producen en un contexto de "creciente tensión" por la decisión del gobierno de José Luis Sanz de cerrar parques caninos sin ofrecer alternativas adecuadas.

A juicio del grupo socialista, la eliminación de estos recintos no ha resuelto los problemas de convivencia, sino que los ha trasladado a otras zonas. Los propietarios continúan necesitando espacios para sacar a sus mascotas y, cuando desaparecen las áreas habilitadas, terminan utilizando parques y jardines compartidos con niños, familias y otros usuarios, añade el comunicado.

"El Ayuntamiento no ha eliminado el problema, sino que lo ha desplazado. Cerrar parques caninos sin una alternativa cercana y viable aumenta la presión sobre los espacios de uso general y genera nuevos conflictos", ha señalado Juan Tomás de Aragón. Los socialistas critican que el Gobierno municipal haya optado por clausurar estas instalaciones "sin agotar otras fórmulas", como la regulación de horarios, el establecimiento de normas de uso, la mejora del mantenimiento, el refuerzo de la vigilancia o la búsqueda de acuerdos con los residentes.

El PSOE subraya, además, la contradicción entre estas decisiones y el programa electoral de José Luis Sanz, "que incluía el compromiso de crear cuatro parques caninos por distrito". Tres años después, denuncia el grupo, esa promesa "sigue sin cumplirse mientras se eliminan instalaciones ya existentes".

El Grupo Municipal Socialista reclamará al Ayuntamiento información detallada sobre el número de parques caninos cerrados durante el mandato, las alternativas ofrecidas en cada caso y el grado de cumplimiento del compromiso electoral.