El PSOE de Sevilla valora el proyecto de Montero y configura su Comité Electoral para "salir a ganar" las andaluzas

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha reivindicado este martes el "proyecto con el que María Jesús Montero llegará a la Presidencia de la Junta de Andalucía" tras las próximas elecciones andaluzas --previstas en torno a junio de 2026--, que "se centra en la recuperación de los servicios públicos y en el acceso a la vivienda asequible, sobre todo para los jóvenes".

Así lo ha indicado el dirigente socialista sevillano en declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración del Comité Provincial del partido en Lora del Río (Sevilla), donde la formación ha aprobado la composición del Comité Electoral, que será coordinado por el secretario de Organización del PSOE sevillano, Rafael Recio, y por el secretario de Política Municipal, Francisco Toscano Rodero, además de la Comisión Provincial de Listas, según se ha detallado en un comunicado.

Javier Fernández ha afirmado que los socialistas sevillanos están "preparados para salir a ganar las próximas elecciones andaluzas porque contamos con la mejor candidata, una líder conocida y reconocida, con una trayectoria acreditada y gran capacidad de trabajo", ha defendido en alusión a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. "Tenemos equipo y un proyecto atractivo para volver a lograr la confianza de los ciudadanos y ciudadanas", ha señalado.

De igual modo, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha explicado que el PSOE provincial celebraba en este inicio del curso político su Comité Provincial en Lora del Río "porque es un municipio prioritario para el partido, donde estamos en condiciones de recuperar la Alcaldía".

"Una vez que hemos terminado nuestros procesos internos, las y los socialistas sevillanos venimos con los deberes hechos para presentar a los dos millones de habitantes de la provincia un gran proyecto para recuperar la Junta con María Jesús Montero como candidata, cuya prioridad es rescatar la sanidad pública, la educación, la dependencia, las infraestructuras para cohesionar el territorio y también un plan de acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes", ha abundado Javier Fernández.

El secretario general del PSOE de Sevilla ha defendido que el "PSOE ha vuelto" y está "en condiciones de ganar las elecciones autonómicas, porque el proyecto" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "ha fracasado".

"El líder del Partido Popular andaluz ha hecho de la confrontación con el Gobierno su única seña de identidad, y mientras él confronta con Moncloa, se están perdiendo grandes oportunidades de convergencia para nuestra tierra", ha lamentado el dirigente provincial socialista.