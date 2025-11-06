El Puerto de Sevilla abre a información pública la ampliación solicitada por Sevitrade en la Dársena del Cuarto

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha sacado a información pública la solicitud presentada por la empresa Sevitrade S.L. para unificar y ampliar las concesiones administrativas de las que es titular en la Dársena del Cuarto, dentro del término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), con el objetivo de desarrollar una terminal de graneles líquidos abierta al uso general.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, 6 de noviembre, la petición incluye la fusión de dos concesiones, una para la carga, descarga y trasbordo de mercancías por tubería (expediente E437) y otra para la instalación de tanques de almacenamiento de líquidos (expediente E504), así como una modificación sustancial de la nueva concesión resultante para ampliar la superficie de ocupación sobre dominio público portuario estatal.

De esta forma, la Autoridad Portuaria de Sevilla abre un plazo de veinte días para que los interesados puedan consultar el expediente y presentar alegaciones.

La documentación está disponible en las oficinas de la Autoridad Portuaria, situadas en la Avenida de Moliní, número 6, en el Área de Secretaría General, de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 13,00 horas. Las alegaciones podrán presentarse a través del Registro Electrónico General o, en el caso de personas físicas, mediante cita previa en el Registro General del propio organismo, en la que deberán pedir cita previa a través del número 954 247 300.

El anuncio está firmado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz, con fecha de 29 de octubre de 2025, y supone un nuevo paso en la tramitación administrativa del proyecto que Sevitrade impulsa en la Dársena del Cuarto, enclave logístico para el tráfico de graneles líquidos en el puerto hispalense.