El Quirónsalud Infanta Luisa participa en una misión humanitaria en Mauritania centrada en mejorar atención oncológica

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, en el marco de la II Comisión Oncológica organizada por la ONG HumanCoop, ha reforzado su compromiso con la cooperación sanitaria internacional a través de la participación del responsable del Servicio de Radiofísica del centro hospitalario, Rafael Linares, en una misión humanitaria desarrollada en Mauritania centrada en la mejora de la atención oncológica y la seguridad radiológica.

Según ha detallado la institución sanitaria en una nota, la acción se ha llevado a cabo en el Centro Nacional de Oncología (CNO) de Nuakchot, capital del país. Al hilo, el radiofísico ha afirmado que "el único centro de Mauritania dedicado a la atención oncológica, que es esencial para una población con importantes dificultades de acceso a servicios sanitarios especializados".

En contexto, la comisión ha estado integrada por doce profesionales sanitarios de distintas especialidades, tales como enfermería, radiología, oncología, cuidados paliativos, anatomía patológica, radioterapia y física médica, procedentes de diferentes puntos de España y del ámbito internacional.

"La iniciativa se enmarca en el trabajo que desarrolla HumanCoop, una ONG dedicada a la cooperación y el desarrollo con un proyecto de salud global bajo el enfoque One Health, activo en la región de TirisZemmur --Bir Mogrein y Zouerat--, una de las zonas más aisladas y olvidadas por la cooperación internacional", ha comentado Linares.

En concreto, la colaboración con el Centro Nacional de Oncología tiene como objetivo, según ha explicado el especialista, "facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento de las pacientes detectadas en campañas de cribado de cáncer de mama y de los pacientes oncológicos en general", así como "contribuir en la mejora de la asistencia y la formación de los profesionales locales, en un contexto donde hasta hace poco no existían registros oficiales de la enfermedad".

De este modo, Linares ha participado en la misión como representante del Comité de Cooperación Internacional de la Sociedad Española de Física Médica (SefmCoopera) junto con los demás radiofísicos. Durante la estancia, la labor del equipo de radiofísica se ha centrado en "la evaluación del equipamiento, los procedimientos, la formación del personal y las condiciones de seguridad y protección radiológica de los servicios de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico del CNO, con el fin de detectar necesidades no cubiertas y posibles áreas de colaboración futura", ha aclarado el físico médico.

Asimismo, el experto ha asegurado que se ha aprovechado la visita "para realizar una donación de material sanitario, entre el que se han incluido marcadores de radioterapia y suplementos nutricionales, gracias a la colaboración del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, entre otros".

En suma, el radiofísico ha insistido en que la evaluación realizada ha puesto de manifiesto que los servicios visitados "cuentan con estándares de seguridad, calidad y protección radiológica aceptables, equipos de última generación y profesionales cualificados", si bien ha apostillado que se han identificado "aspectos concretos susceptibles de mejora que podrán abordarse en futuras misiones conjuntas".

Además, durante la misión se ha celebrado también una videoconferencia con el Centro de Protonterapia de Quirónsalud, en la que, a petición del Servicio de Radioterapia del CNO, según ha declarado Linares, se ha acordado "establecer una colaboración para que físicos médicos y oncólogos radioterápicos españoles participen en los comités de tumores del CNO mauritano, con la implicación de SefmCoopera y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)".

"Han sido jornadas intensas de trabajo, intercambio y aprendizaje junto a profesionales con un nivel técnico y humano admirable, que hacen mucho con recursos limitados", ha señalado el especialista, al tiempo que ha agregado que más allá de la revisión de equipos o protocolos, "el verdadero valor ha estado en escuchar, compartir experiencias y entender sus necesidades reales".

Por otro lado, el jefe del Servicio de Radiofísica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha querido destacar especialmente la labor y acogida del jefe del Servicio de Radiofísica del CNO, el doctor Moussa Cheibetta, y del jefe de Radioterapia, el doctor Niang Oumar, así como a sus respectivos equipos, conjunto de profesionales locales y del equipo de apoyo en Mauritania.

Finalmente, Linares ha apuntado que esta "ha sido la primera misión sobre el terreno del grupo SefmCoopera", y ha reafirmado que la cooperación internacional "es un proceso bidireccional que genera aprendizaje, compromiso y vínculos profesionales duraderos".