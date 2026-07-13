Un ranking internacional destaca las publicaciones científicas de la Universidad de Sevilla en el top 327 de prestigio

Archivo - Detalle de la fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en la posición 327 mundial, entre las 3.000 universidades evaluadas en el impacto de sus publicaciones científicas, según el "prestigioso" URAP World University ranking 2026, subiendo seis posiciones a nivel internacional y una a nivel nacional alcanzando la séptima posición entre las 65 universidades españolas analizadas en esta edición.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la valoración obtenida refleja que la US se sitúa a nivel internacional como "una de las instituciones de referencia" con una mejora significativa en el impacto de sus publicaciones, fruto de las políticas institucionales orientadas a apoyar a los investigadores, fomentar la publicación científica internacional, desarrollar la infraestructura de investigación e impulso de las colaboraciones internacionales de prestigio.

En la clasificación internacional por áreas, la US ha destacado en siete campos en el TOP 200, concretamente en las áreas de Arquitectura (118), Energía sostenible y renovable (137), Enfermedades infecciosas (152), Ingeniería de alimentos (156), Historia (165), Robótica y sistemas inteligentes (168) y Educación (170), destacando además en la segunda posición nacional en tres campos de investigación como son, Arquitectura, Energía sostenible y renovable y Energía y combustibles (según la última edición publicada por URAP Fields 2024-25).

De esta manera, el Ranking URAP se ha centrado en calificar la excelencia académica por medio de "criterios objetivos obtenidos por la recopilación de fuentes abiertas" como Web of Science e InCites, empleando seis criterios que examinaron de manera integral la calidad y cantidad de publicaciones, así como el rendimiento en la colaboración internacional.

Las universidades evaluadas en la edición 2026 han sido 3.000, cubriendo aproximadamente el 12 por ciento de todas las Instituciones de Educación Superior del mundo, lo que lo convierte en uno de los sistemas de clasificación internacional de universidades "más completos".