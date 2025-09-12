Raphael pone broche de oro al ciclo Noche de La Maestranza este sábado con un concierto en la Plaza de Toros de Sevilla

Archivo - El cantante Raphael durante su actuación en la Maestranza. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Raphael clausura este sábado el ciclo Noche de La Maestranza con un concierto en la Plaza de Toros de Sevilla, donde presentará su espectáculo Raphaelísimo Tour 2025. El veterano artista vuelve así a uno de los escenarios más emblemáticos de la capital hispalense, para poner el broche de oro a una programación que ha reunido a artistas nacional e internacional.

El ciclo arrancó el pasado 2 de septiembre con la actuación de Joaquín Sabina, quien inauguró el cartel dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós'. Dada la gran demanda de entradas, el artista ofreció tres conciertos en total, los días 2, 4 y 6 de septiembre.

La programación continuó con la presencia de Ana Belén, que subió al escenario el día 5. A ella le siguió Antonio Orozco el 7, y posteriormente el colombiano Camilo que actuó el día 9, aportando un aire más internacional y un estilo pop al ciclo.

La penúltima cita tuvo lugar este pasado viernes con Vanesa Martín, que ofreció un concierto dentro de su gira, cerrando así la antesala del fin de este ciclo musical que ha convertido a la Plaza de Toros de Sevilla en un gran escenario este mes de septiembre.