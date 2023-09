Raphael presenta este viernes su nuevo disco, 'Victoria', en la recta final de las 'Noches de La Maestranza' de Sevilla

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante linarense Raphael, leyenda viva de la canción melódica, regresa a los escenarios este viernes en Sevilla en el marco del ciclo 'Noches de La Maestranza' que acoge la plaza de toros de la capital hispalense, donde presentará su último disco titulado 'Victoria', el cual ha sido escrito y producido por el malagueño Pablo López.

El veterano artista de 80 años grabó este proyecto durante el verano de 2022 en los míticos estudios Abbey Road de Londres, de donse han brotado joyas como 'De tanta gente', 'Para seguir en pie' y 'A punto de besarte', que forman ya parte del repertorio imprescindible de Raphael. Además, 'Victoria' cuenta con dos versiones de éxitos previos de Pablo López: 'Lo saben mis zapatos' y 'Mariposa', ambos maravillosamente reinterpretados.

En esta gira el artista recorrerá buena parte de la geografía española, pues después de Sevilla visitará ciudades como Granada, Mérida (Badajoz), Salamanca, Tarragona, Pamplona, Jaén, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Madrid y Zaragoza, todo ello antes de que concluya el año 2023. Ya en 2024, el jienense se desplazará a América en febrero para dar dos conciertos en Chile.

Los asistentes al concierto de este viernes en la Plaza de Toros de La Maestranza podrán deleitarse con el estreno de las nuevas canciones de Raphael y, por supuesto, con el repaso que a buen seguro realizará de los grandes clásicos de su cancionero: 'Mi gran noche', 'Yo soy aquél', 'Como yo te amo' y un largo etcétera de letras y melodías que llevan más de seis décadas marcando a generación tras generación.

El broche de oro a esta segunda edición de las 'Noches de La Maestranza', por la que han pasado artistas como Joaquín Sabina, David Bisbal, Carlos Rivera o India Martínez, correrá a cargo de Pablo Alborán este mismo sábado, con el directo de su último trabajo de estudio 'La Cu4rta Hoja', un disco del que el artista ha comentado que "me divierte, me calma, ¡lo respiro y lo canto a todo pulmón! Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay".

La primera edición del ciclo conquistó a más de 40.000 personas, con un cartel que logró reunir a artistas de primer nivel nacional e internacional, caso del italiano Eros Ramazzotti. El objetivo de los organizadores en esta segunda entrega era "pulverizar" todos los récords de éxitos.