Un rayo parte un ficus por la mitad en la Plazuela de Santa Ana de Sevilla sin causar daños personales

Ficus afectado por el paso de la tormenta. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tormenta que azota a la ciudad de Sevilla ha provocado en la tarde de este lunes la caída de un rayo sobre uno de los ficus de la Plazuela de Santa Ana, partiéndolo por la mitad, aunque no se han registrado personas afectadas.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial en la red social 'X', organismo dependiente del Ayuntamiento hispalense, consultada por Europa Press, los servicios operativos municipales se encuentran actuando en la zona.

En este sentido, han indicado que no se descarta que los daños hayan sido ocasionados por el impacto de un rayo durante el paso de la tormenta por la capital.