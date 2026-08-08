Real Alcázar de Sevilla avanza en la conservación del patrimonio con la restauración del portalón del Patio de Banderas

Imagen del portalón del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que el Real Alcázar continúa reforzando su apuesta por la conservación de su patrimonio histórico con la restauración del gran portalón de acceso al Patio de Banderas desde la Plaza del Triunfo.

La actuación forma parte del programa de Conservación Preventiva y Mantenimiento del Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial de Sevilla y está siendo ejecutada por la empresa especializada Crest Arte, S.L.U., bajo la dirección de la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui.

En este sentido, el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha destacado en una nota que la conservación del Real Alcázar es "una prioridad" para el Gobierno de José Luis Sanz.

"Estamos impulsando un modelo de gestión basado en la planificación y el mantenimiento preventivo que nos permite proteger de forma permanente uno de los monumentos más importantes de Sevilla y de España. Esta actuación pone fin a décadas de deterioro acumulado y permitirá garantizar la conservación futura de un elemento histórico de gran valor, incorporándolo a un programa de revisiones periódicas que evitará que vuelva a producirse una situación similar", ha añadido Juan Bueno.

La puerta actual fue construida en el siglo XVII durante las reformas impulsadas por Vermondo Resta para adaptar el Alcázar a las necesidades de la nueva corte y facilitar el acceso de carruajes al antiguo Patio de Armas y al Apeadero. Sobre ella se conserva una ladronera de época anterior, probablemente del reinado de Pedro I, lo que apunta a la posible existencia de un acceso precedente.

La intervención permitirá estabilizar esta histórica carpintería, muy afectada por su exposición permanente a la intemperie, el intenso tránsito de personas y vehículos y la ausencia durante años de un mantenimiento especializado.

Los trabajos incluyen la limpieza y consolidación de la madera, tratamientos frente a insectos xilófagos, reparación de grietas, reposición de elementos desaparecidos y la restauración de las piezas metálicas originales.

Una vez finalizada la restauración, el portalón quedará integrado en el programa permanente de conservación preventiva del Real Alcázar, consolidando el modelo de gestión patrimonial impulsado por el Patronato para preservar el conjunto monumental mediante actuaciones planificadas y un seguimiento técnico continuo.