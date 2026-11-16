La Real Maestranza de Caballería de Sevilla recibirá el 'Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla' 2026

'Premio Taurino Ayuntamiento De Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del 'Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla' se ha reunido este lunes y ha acordado otorgar la undécima edición de este galardón a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, institución titular de la plaza de toros de Sevilla, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la Fiesta de los toros y a la ciudad.

Según ha informado el Gobierno local en una nota, el premio está destinado a reconocer a los profesionales o instituciones que hayan destacado en su trayectoria en relación con la Fiesta de los toros.

La undécima edición, correspondiente al año 2026, se entregará en un acto en el salón Colón del Ayuntamiento en fecha aún por confirmar, y viene a mantener el espíritu con el que se creó el galardón en 2013, año en el que fue premiado Pepe Luis Vázquez a título póstumo y que recuperó el actual gobierno municipal en 2023.

Tras Pepe Luis Vázquez, fueron premiados con este galardón Curro Romero en 2014, Miquel Barceló en 2016, la Fundación de Estudios Taurinos en 2017, la ciudad de Arles en 2018, la ganadería de Miura en 2019, Fernando Savater en 2020, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en 2023, Paco Camino a título póstumo en 2024 y Morante de la Puebla en 2025.