La rectora de la Universidad de Sevilla ensalza la universidad pública en los Premios Extraordinarios Fin de Estudios

Imagen del acto de entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Estudios - US

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha ensalzado la universidad pública en el acto de entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Estudios que se han entregado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) y que reconocen a los 212 estudiantes con mejor expediente académico de todos los títulos de grado y máster oficial de la US del curso 24-25.

Vargas ha destacado que el logro de los estudiantes que reciben el premio a su excelencia "habla también de lo que representa una universidad pública: un espacio donde el esfuerzo, el mérito y el talento encuentran oportunidades para crecer y transformar la sociedad", según ha señalado la entidad en una nota de prensa.

La rectora, que también ha tenido unas palabras de reconocimiento para las familias de los estudiantes", ha valorado lo que hay detrás de cada expediente brillante, cada uno, ha señalado, "tiene una historia distinta, pero todas tienen algo en común: el compromiso con el trabajo bien hecho". Y este premio, ha afirmado, no premia únicamente unas calificaciones, sino que reconoce "una forma de afrontar la vida universitaria, la curiosidad por aprender, la capacidad para superar dificultades y la voluntad de dar siempre un paso más".

En su discurso, la rectora ha alentado a los estudiantes a devolver a la sociedad los frutos del conocimiento que han adquirido, deseando que siempre los acompañe tres valores: "la curiosidad por seguir aprendiendo, el espíritu crítico para afrontar los problemas y la responsabilidad de poner vuestro conocimiento al servicio de los demás".

Durante el acto, al que han asistido en total 141 estudiantes premiados, han tenido oportunidad de hablar en representación de los galardonados el estudiante Gonzalo Collado Mateos, premio extraordinario de Fin de Estudios por el Grado en Ingeniería Aeroespacial, y Amelia Castro García de Tejada, premio extraordinario Fin de Estudios por el Máster Universitario en Abogacía y Procura y Máster Universitario en Derecho Público, que ha hablado por los premiados de Máster Universitario.