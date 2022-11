Refactory de Renault, Gordillo's Cal de Morón y Bioalverde de Cáritas ganan los premios RSE de la provincia de Sevilla

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y los presidentes de la Diputación y de la Confederación de Empresarios (CES), Fernando Rodríguez Villalobos y Miguel Rus, respectivamente, han entregado los X Premios de Responsabilidad Social Empresarial en el transcurso de un acto celebrado en el Real Alcázar. Se trata de unos galardones, de carácter anual, convocados por la CES y la Diputación, a través de Prodetur, con la colaboración de Endesa y el Ayuntamiento, al objeto de reconocer las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas.

Refactory Sevilla de Renault Group ha sido premiada en la categoría de "Gran Empresa" y Gordillo's Cal de Morón, en la categoría de "Pyme" en esta edición. Además, el proyecto "Bioalverde" de Cáritas ha recibido el galardón a la "Mejor Iniciativa" en RSE.

Sobre Refactory Sevilla de Renault Group, su iniciativa de fomentar y desarrollar innovación e iniciativas de economía circular demuestra el compromiso de Renault Group de conseguir una neutralidad de carbono en sus factorías en 2030, en Europa en 2040 y en el mundo en 2050 (en la línea ambición europea de cero impacto en 2050). De tal modo, facilita una segunda vida de los vehículos usados gracias a una reconversión sostenible y responsable.

De Gordillo's Cal de Morón, empresa de carácter familiar dedicada a la producción de cal artesanal de alta calidad de forma tradicional, transmitida de generación en generación, el jurado ha destacado su constante trabajo, en coordinación con diferentes universidades y entidades, de investigación, innovación y desarrollo de sistemas y productos para una edificación sostenible y una construcción socialmente responsable.

Entre sus muchos proyectos en RSE, durante la ceremonia se ha mencionado el Proyecto Chooka, ubicado en la zona de Turkana (Kenia), donde aportaron conocimientos y técnicas dirigidos a los nativos de la región con el fin de que pudieran fabricar cal de forma artesanal, y no depender de materiales de construcción foráneos muy lejos de su alcance.

E n cuanto a la "Mejor Iniciativa en RSE", ha recaído en Bioalverde, una empresa, sin ánimo de lucro, impulsada por Cáritas de Sevilla, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, así como sensibilizar e incrementar el consumo justo y sostenible. Realizan cursos de formación en Agricultura Ecológica, para que las personas más castigadas por el desempleo tengan acceso a formación gratuita y puedan trabajar.

Asimismo, se ha hecho un reconocimiento especial a Aspanri - AspanriDown, por su colaboración durante estos diez años en los Premios RSE sirviendo el catering de la Gala. Esta asociación trabaja por la integración laboral de chicos y chicas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, para su plena realización personal, y son un gran apoyo para sus familias.

En su intervención, el presidente de la Diputación se refirió a la Responsabilidad Social Empresarial como un "instrumento de cambio", una estrategia que persigue no sólo el beneficio económico "inherente a toda empresa", sino también su "impacto positivo" en la sociedad.

"Una forma de gestión que se vincula, de manera natural, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso internacional por el futuro de la humanidad. Un nuevo modelo en el que todos nos tenemos que involucrar, porque el desarrollo económico será sostenible -social, ética y ambientalmente- o no será. No hay alternativas, no hay otros caminos".

"Por eso, una edición tan significativa como esta -una década ya juntos, la Diputación, la CES y Endesa distinguiendo la labor responsable de las empresas sevillanas-, me parece una ocasión perfecta para recordar este compromiso que tenemos, al tiempo que reconocer los progresos que se están haciendo desde el ámbito empresarial".

Villalobos hizo una especial mención a las empresas y entidades distinguidas a lo largo de la historia de estos Premios, "diez años en los que hemos estado sometidos a los vaivenes de una coyuntura económica internacional muy convulsa. Un periodo que ha tenido, seguramente, su capítulo más duro, pero a la vez más gratificante, en la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Y digo gratificante porque en aquella terrible situación el tejido productivo sacó su lado más solidario, llevando a cabo iniciativas muy diversas que han derivado en un cambio en sus políticas y estrategias, en un esfuerzo por salir cuanto antes de la crisis con el menor daño posible para el conjunto de la sociedad".

El presidente de los Empresarios de Sevilla ha destacado que se celebre la X Edición de los Premios RSE con tanto éxito, lo que significa que estos galardones se han consolidado y son un referente, lo que para la CES tiene un significado muy especial, ya que permite dar a conocer otra dimensión del mundo de la empresa y poner en valor la figura del empresario y el gran compromiso que tiene con la sociedad. "Nuestros galardonados son claros ejemplos de empresas comprometidas, y queremos dejar constancia de que esa apuesta por ser mejores tiene su reconocimiento público", ha dicho Rus.

"Entre los principales objetivos que perseguimos desde la CES, se encuentra la promoción de todo lo relacionado con la Responsabilidad Social y, muy especialmente, intentamos difundir la experiencia directa de quienes han apostado en sus empresas por introducir este tipo de acciones como medio de hacerlas mejores, más competitivas, y más responsables con su entorno".

Además, el presidente de la CES ha querido poner en valor el gran papel que desarrollan los empresarios de Sevilla en nuestra sociedad y el gran compromiso que tienen con ella: "Gracias por hacer mejores vuestras empresas, por vuestra implicación social y por un compromiso que trasciende lo económico y que impacta de manera tan positiva en la vida de todos".

Asimismo, ha animado a todas las empresas a seguir trabajando "por una sociedad mejor, generando empleo, reivindicando, siendo comprometidos, siendo solidarios, y, en definitiva, siendo socialmente responsables".

En la clausura, Antonio Muñoz ha destacado que Sevilla, como las principales ciudades europeas, tiene en estos momentos entre sus principales retos la reducción de las desigualdades, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad y la recuperación económica en un momento de dificultades e incertidumbre: "Estos grandes desafíos, marcados en nuestro plan estratégico o en nuestra agenda urbana, sólo podemos afrontarlos desde un marco de colaboración público privada y apoyándonos como ciudad en un sector empresarial comprometido y en un tejido asociativo fuerte y sólido".

"En Sevilla lo tenemos. Durante años hemos forjado una alianza entre las administraciones, las entidades que conforman el tercer y las empresas de la ciudad que ha permitido que seamos capaces de sumar esfuerzos, de establecer sinergias y de trabajar de forma conjunta para conseguir una sociedad mejor y responder al interés general. Lo hemos demostrado durante la pandemia y lo tenemos que seguir demostrando ahora en momentos de incertidumbre económica", ha afirmado el alcalde de Sevilla.

Finalmente, Muñoz ha recalcado que "las empresas y entidades sociales que reconocemos en esta décima edición de los premios de responsabilidad social corporativa son un ejemplo de este modelo de cooperación" y que, por eso, "como ciudad debemos reconocer, agradecer y reivindicar ese trabajo conjunto que se realiza y esforzarnos desde todos los ámbitos para que logremos reforzar esta alianza durante los próximos años".