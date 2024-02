La reforma de las cubiertas de la Iglesia universitaria de la Anunciación en Sevilla entra en su fase final

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras que la Universidad de Sevilla (US) está realizando en la Iglesia universitaria de la Anunciación han entrado en la fase final. El rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha visitado el edificio, uno de los más significativos del renacimiento sevillano y patrimonio de la US desde el siglo XVIII.

Las obras que se están realizando corresponden a la primera fase del Plan Director de Restauración Integral de la iglesia, que ha tenido como objetivo principal frenar la entrada de agua al templo y la restauración de elementos de alto valor patrimonial situados en las cubiertas, según la información remitida por la US en una nota de prensa.

La intervención, que ha contado con un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) inicial de 840.131 euros y quince meses de ejecución, ha visto incrementado su presupuesto un 12%, debido a "nuevas actuaciones" recogidas en el Proyecto Modificado, alcanzado los 942.423 euros.

Para Miguel Ángel Castro, la restauración ha permitido "salvar" un bien histórico de la Universidad de Sevilla y de la ciudad y "ponerlo a disposición de todos los ciudadanos". Por su parte, el arquitecto responsable del proyecto y profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio Campos, ha resaltado que la Iglesia universitaria de la Anunciación es historia de la ciudad y ha valorado muy positivamente el momento en que se ha realizado la reforma, ya que las cubiertas sufrían un "elevado deterioro con evidentes entradas de agua".

La actuación realizada en la cúpula principal ha permitido además "una mayor entrada de luz hacia el interior". La intervención ha estado liderada por un equipo pluridisciplinar compuesto por dos arquitectos, Antonio Campos y Adán Ramos, como directores de obra, un arquitecto técnico, Jesús Ruiz, como dirección de ejecución, un restaurador, Daniel Peinado, como jefe de obra, y una coordinadora técnica de la Universidad de Sevilla, Eugenia Garrido.

Una vez que finalicen las obras y se celebre un acto oficial de inauguración, las cubiertas de la iglesia se convertirán en un espacio visitable, en pequeños grupos, que formará parte de una visita más amplia que también incluye el Panteón de los sevillanos ilustres y el interior de la Iglesia de la Anunciación. Las cubiertas contarán con unos expositores, a modo de planos de la ciudad, en los que el visitante, a través de una aplicación, podrá reconocer los principales momentos y paisaje urbano.