Regresan a su residencia los 36 mayores desalojados en Tocina (Sevilla) por el temporal

Imagen del embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado este miércoles el regreso a su residencia de las 36 personas mayores de Tocina (Sevilla) que fueron desalojadas la pasada semana por los efectos del temporal.

Asimismo, los 50 vecinos de la zona de El Calerín en Lora del Río podrán dormir en sus casas esta noche tras haber finalizado las tareas de limpieza de sus hogares. Según una publicación del 112 en redes sociales, solo quedan cuatro vecinos de El Palmar de Troya fuera de sus casas.

El alcalde de Tocina, Francisco José Calvo, ha compartido en sus redes sociales el recibimiento de los trabajadores de la residencia a los mayores. "La inundación llegó hasta el borde del solar de la Ermita. Evacuar es una operación compleja que requiere horas, ya que hablamos de personas mayores y con movilidad reducida. Por prudencia decidimos hacerlo", ha destacado en una publicación en la que se ha mostrado "orgulloso" de su municipio.

La provincia de Sevilla regresa poco a poco a la normalidad tras las intensas lluvias de los últimos días. El caudal del río Guadalquivir continúa descendiendo en la provincia de Sevilla tras los efectos del temporal. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se encuentra en nivel amarillo en la capital y en naranja en Lora del Río. Actualmente, solo se encuentra en nivel rojo el embalse de Torre del Águila.

El Ayuntamiento de Lora del Río ha señalado que la cota se encuentra a 31,96 metros por encima del nivel del mar. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha indicado que "probablemente al final del día d se pueda bajar la emergencia de nivel 1 a nivel 0".

Asimismo, Ayuntamiento de Cantillana ha rebajado el Plan Territoria de Emergencia Local a fase de Preemergencia. Además, se ha procedido a la limpieza de las vías públicas afectadas, "avanzando de forma progresiva en la recuperación de la normalidad".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado en la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad tras el paso del temporal.