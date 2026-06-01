Renfe aclara que no se recortan horas de vigilancia en Cercanías de Sevilla y garantiza servicios contratados con Eulen

Archivo - Un tren de Cercanías se aproxima al apeadero de San Jerónimo, en foto de recurso - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha aclarado este lunes que no ha recortado horas de vigilancia en Cercanías de Sevilla, al tiempo que garantiza los servicios contratados con Eulen; ello, ante el comunicado del sindicato CSIF en el que advertía de una supuesta reducción de los servicios de vigilancia en estaciones de Cercanías de la provincia.

En este sentido, desde la compañía ferroviara se esgrime que lo que se ha realizado es una "reorganización temporal de los recursos" debido a las obras que Adif ejecuta en la línea Sevilla-Huelva, afirma en un comunicado.

Al respecto, desde el pasado viernes, 29 de mayo, y hasta el 14 de junio está en marcha un Plan Alternativo de Transporte por las obras de mejora de la infraestructura. Durante este periodo permanece suspendida la circulación ferroviaria entre Benacazón y Sevilla Santa Justa de la C-5, por lo que Renfe ha habilitado un servicio por carretera para mantener la movilidad de los viajeros.

En este contexto "excepcional y temporal", el personal de seguridad ha sido "reubicado" en estaciones e instalaciones con circulación ferroviaria y presencia de viajeros, "pero sin reducción de horas".

Renfe mantiene "íntegramente" los compromisos del contrato con Eulen y "garantiza la seguridad de viajeros, trabajadores e instalaciones en todo el núcleo de Cercanías de Sevilla". Se trata, por tanto, de una "medida puntual vinculada a las obras"; una vez finalicen, el dispositivo de seguridad "volverá a su operativa habitual", concluye el comunicado.