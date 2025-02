Renuncia en bloque la junta de gobierno de la hermandad sevillana de los Panaderos por "vejaciones, insultos y desprecio

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la hermandad de los Panaderos, encabezada por Juan Manuel Delgado Sánchez desde el cabildo general de elecciones saldado con la victoria de su candidatura con un único voto de diferencia respecto a la otra candidatura en liza; ha anunciado este lunes su renuncia en bloque al sentirse "vejada, insultada y vilipendiada por un grupo de hermanos" y "despreciada" por parte del guía espiritual de la entidad.

En un comunicado oficial, los miembros de la junta de gobierno han señalado que la misma "ha venido siendo injustamente maltratada, vejada, insultada y vilipendiada por un grupo de hermanos que, sin razón justificada, se ha dedicado a que el desarrollo del día a día y de las actividades de esta hermandad sean imposibles de llevar a cabo, con la intención confesada por alguno de ellos de provocar el nombramiento de una gestora en el seno de la hermandad", usando para ello "amenazas y otros métodos reprochables, sobre todo desde el punto de vista de una hermandad cristiana, para sabotear todo".

"Tanto el Hermano Mayor como el Teniente de Hermano Mayor han sido insultados e injuriados públicamente. Hemos llegado a un punto de no retorno, porque ya no es posible soportar tanto odio, tanto rencor", exponen los miembros de la junta de gobierno.

"Ante tanto desprecio y desprotección, sobre todo por parte de nuestro guía espiritual, causante, entre otras, de no haber podido celebrar un besamanos extraordinario sugerido por el arzobispo con motivo del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular, o de que nuestros pequeños no hayan podido disfrutar del Cartero Real en su propia Capilla y de tantas y tantas otras actividades que no nos ha autorizado, ha llegado el momento de dejar paso a otros, que, a buen seguro lo sabrán hacer mejor", exponen que la junta de gobierno "ha presentado ante las autoridades competentes, su dimisión, en pleno, firme e irrevocable, desde este mismo instante".