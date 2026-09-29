Repullo contrapone la "vía andaluza" de Moreno a un Ejecutivo que "da la espalda" a las infraestructuras de Sevilla

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, en la Junta Directiva Provincial del PP de Sevilla. - PP-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha reivindicado este martes la vía andaluza de Juanma Moreno, basada en "la proximidad, la escucha y la gestión", para hacerla llegar a "todos los municipios de Sevilla". Lo ha hecho frente a un Gobierno de España que, según ha señalado, "da la espalda de manera sistemática a infraestructuras estratégicas que Sevilla necesita para seguir creciendo".

Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Sevilla, celebrada en la tarde de este martes en la sede regional del PP-A, Repullo ha puesto en valor el trabajo del PP sevillano y de sus alcaldes y concejales, y ha defendido una forma de hacer política basada en "estar en cada barrio y en cada municipio, conocer los problemas y trabajar para resolverlos". "Sevilla no necesita más años de espera. Necesita que sus infraestructuras avancen, que las inversiones lleguen y que todas las administraciones respondan a las necesidades de una provincia que quiere seguir creciendo", ha afirmado.

Repullo ha subrayado que los problemas pendientes no se circunscriben a una obra concreta. "Hablamos de carreteras, ferrocarril, energía, agua y vivienda. De infraestructuras y servicios que condicionan las oportunidades de toda la provincia", ha explicado.

Entre las actuaciones pendientes se encuentra la SE-40. El Ministerio licitó a finales de diciembre de 2025 las obras del tramo entre Dos Hermanas y El Copero, de 1,2 kilómetros, por un importe de 45,1 millones de euros. Sin embargo, según advirtió la patronal de la construcción Ceacop el pasado 25 de septiembre, nueve meses después las obras continuaban pendientes de adjudicación.

El secretario general del PP-A ha denunciado la situación de la AP-4, criticando "los atascos" que sufren trabajadores, transportistas y familias mientras la construcción del tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan "en la tramitación". "No podemos acostumbrarnos a que primero lleguen los atascos, después los anuncios y, años más tarde, quizá las soluciones", ha aseverado.

En materia ferroviaria, el dirigente popular ha afeado que Sevilla siga sin conexión directa entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto, cuyo estudio informativo se encuentra aún en fase de tramitación ambiental tras su aprobación provisional en julio. Asimismo, ha reclamado mejoras urgentes en la red de Cercanías y en el acceso ferroviario al Puerto de Sevilla.

Además, Repullo ha situado las obras de remodelación del Puente del Centenario como "resumen de la situación". Las actuaciones, adjudicadas en mayo de 2021 con un plazo inicial de 27 meses ampliado posteriormente a 45, continúan sin concluir en 2026. El dirigente ha recordado que este contrato se investiga en la causa de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en obra pública que afecta a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, en la que un informe de la Intervención General del Estado cifra en 5.084.495 euros el posible sobrecoste en una modificación vinculada al precio del acero. "Será la Justicia la que determine las responsabilidades penales", ha apostillado.

"NO SE PUEDE ATRAER INVERSIONES SI NO SE DIPONE DE INFRAESTRUCTURAS"

Los reclamos del dirigente popular se extienden asimismo a la red de transporte eléctrico. Repullo ha recordado que Andalucía cuenta con una densidad de red por millón de habitantes un 40% inferior a la media peninsular y que, de las 111 actuaciones planteadas por la comunidad, el Estado solo ha atendido 25. "No podemos hablar de atraer industria, digitalización o empleo y no disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias", ha aseverado, citando como ejemplo los proyectos de centros de datos previstos en la provincia hispalense.

En materia hidráulica, el secretario general del PP-A ha reiterado la urgencia de ejecutar siete obras pendientes encomendadas al Estado en la provincia de Sevilla, entre las que figuran la presa de San Calixto en Écija, el Canal del Bajo Guadalquivir y diversas intervenciones en la Sierra Norte, el Caño Guadiamar y el Brazo de la Torre.

En el ámbito de la vivienda, el popular ha denunciado la pérdida de fondos estatales por parte de la capital hispalense tras el cambio de gobierno municipal. Según ha detallado, el Ministerio concedió al Ayuntamiento de Sevilla cuatro millones de euros anuales entre 2021 y 2023 para Vivienda de Protección Oficial (VPO), una asignación nominal que desapareció en 2024. "Los recursos de vivienda no son de ningún partido, son de los sevillanos", ha aseverado.

"Carreteras, trenes, energía y agua: no hablamos de una lista de deseos, sino de inversiones que determinan si Sevilla puede crecer, atraer empresas y competir en igualdad de condiciones", ha subrayado Repullo.

BURGUILLOS: AFRONTAR LOS PROBLEMAS Y BUSCAR SOLUCIONES

Frente a "años de espera y problemas que se enquistan", Repullo ha contrapuesto la gestión del Ayuntamiento de Burguillos, destacando el acuerdo alcanzado esta semana para encauzar una deuda que se remonta a 2007 a raíz de la liquidación de la sociedad municipal Burguillos Natural bajo mandato del PSOE.

Tras años de litigios, la cantidad reclamada al Consistorio --que ascendía a 27,05 millones de euros entre principal, intereses y costas-- se ha reducido a 18 millones mediante un pacto que contempla una quita de más de nueve millones. El calendario de pagos fijado prevé liquidar definitivamente el conflicto en febrero de 2027. "Eso es gestionar: enfrentarse a los problemas, asumir responsabilidades y proteger los intereses de los vecinos", ha valorado el secretario general del PP-A.

Asimismo, el dirigente popular ha resaltado el dinamismo del municipio sevillano, que alcanza los 7.505 habitantes tras registrar un incremento poblacional del 13,2 % en la última década. Repullo ha subrayado la colaboración del Gobierno andaluz en materia de infraestructuras y servicios públicos, así como el impulso de medidas locales como el primer Plan de Empleo Municipal, dotado con 150.000 euros de fondos propios.

En este sentido, el popular ha contrapuesto el modelo de gestión popular frente a la estatal: "Un Ayuntamiento que afronta una deuda histórica y busca soluciones, una Junta que colabora con los municipios y alcaldes que están cerca de sus vecinos".

El dirigente autonómico ha enmarcado esta línea de trabajo en el respaldo obtenido por el PP en la provincia, donde la formación creció en 71 municipios en las últimas elecciones autonómicas. En el caso de Sevilla capital, el partido sumó 158.954 apoyos --18.361 más que en los anteriores comicios autonómicos-- hasta alcanzar el 42,69 % de los votos y su ventaja sobre el PSOE a 21,01 puntos.

"Tenemos un gran equipo en el Partido Popular de Sevilla, alcaldes y concejales que conocen sus municipios y un Gobierno de Juanma Moreno que sabe que Andalucía se construye también desde cada pueblo y cada barrio", ha afirmado Repullo. "Ese es nuestro compromiso: estar cerca de los sevillanos, escucharles y demostrar con hechos una forma de hacer política basada en la gestión, la cercanía y la colaboración entre administraciones", ha concluido.