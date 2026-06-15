Rescatado un barranquista tras caer y romperse una pierna en el sendero del Arroyo de la Mojonera en Sevilla

Rescate de un hombre tras sufrir una grave caída en el sendero del Arroyo de la Mojonera en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de bomberos y servicios sanitarios, ha rescatado a un barranquista que sufrió una grave caída en el entorno del sendero del Arroyo de la Mojonera, en el tramo comprendido entre Castilblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el equipo de rescate localizó al hombre, quien presentaba una fractura en su pierna derecha y múltiples lesiones a consecuencia de la caída.

Así, comprobaron que se encontraba en un área escarpada y de muy difícil acceso, por lo que se determinó que la evacuación por tierra era inviable y, por tanto, era necesario el apoyo de medios aéreos.

De esta forma, se se activó a los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en Ubrique (Cádiz).

Los componentes del GREIM descendieron una vez en el lugar del accidente a un especialista en un ciclo de grúa, y posteriormente a un segundo con la camilla de rescate. El herido fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla debido a las múltiples fracturas que presentaba.