Restablecida completamente la fibra óptica afectada por una incidencia en las obras del Metro de Sevilla en la Macarena

Archivo - Imágenes de las obras del metro de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de fibra óptica que registró una incidencia en el tramo III de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, en el entorno de la calle Doctor Leal Castaño, ha quedado restablecido al 100% durante la noche.

Según ha confirmado la Junta de Andalucía, los técnicos de las compañías de telecomunicaciones afectadas han trabajado para devolver la conexión a internet a los vecinos de distintas zonas del centro y norte de la capital hispalense, especialmente en la Alameda de Hércules, la Macarena y San Lorenzo, y han reparado la infraestructura.

Asimismo, los trabajos de comprobación continuarán a lo largo de la jornada de este viernes, mientras la administración ha agradecido la comprensión y han reiterado sus "disculpas por las molestias ocasionadas".