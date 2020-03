La restauración de la cara norte de la Giralda de Sevilla prevista tras Semana Santa, "sin fecha de inicio" por Covid-19

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La restauración de la cara norte de la Giralda de Sevilla se encuentra programada para después de la próxima Semana Santa, si bien "no hay fecha exacta de inicio de los trabajos" en estos momentos.

"En este momento, no existe un planteamiento en relación a la restauración. Estaba previsto el desmontaje del andamio para que la Semana Santa no tuviera obstáculos y que durante este periodo no hubiera obras. Cuando finalice esta situación provocada por la pandemia, el Cabildo se reunirá y tomará los acuerdos necesarios para la posibilidad de continuación de las obras en el tiempo más oportuno", según han indicado fuentes del Cabildo Catedral a Europa Press.

Las obras que se están realizando en la parroquia del Sagrario "se mantienen en la actualidad", añaden. "Evidentemente, en estos momentos, el Cabildo Catedral ha puesto su atención en el cumplimiento fiel de aquello que nuestras autoridades han considerado y hacer presente a todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta situación pidiendo que llegue pronto su final y podamos recuperar la normalidad".

La intervención en la cara norte constituye la última fase del proyecto de restauración de la torre puesto que en 2017 se actuó en la cara oeste, en 2018 se ejecutaron los trabajos en la cara sur y el pasado año en la cara este. Hasta la fecha, se han llevado a cabo en el monumento intervenciones esencialmente de "tipo epidérmico" y como resultado, se ha recuperado la policromía que se encontraba en avanzado deterioro.

"Sobre la fábrica de ladrillo cerámico y revestimientos de mortero, han efectuado labores de limpieza, consolidación, reintegración y reposición, respectivamente; y los elementos pétreos han sido objeto de limpieza, recuperación de volúmenes y de protección, entre otras actuaciones", según consta en la web de la Archidiócesis de Sevilla.