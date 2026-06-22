Retraso en trenes de cercanías de líneas C1 y C3 de Sevilla por incidencia en la señalización entre Brenes y Santa Justa

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. A 24 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C1 y C3 de Cercanías de la provincia de Sevilla registran este lunes, 22 de junio, retrasos por una incidencia en los sistemas de señalización entre las estaciones de Brenes y Santa Justa.

Así lo asegura el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 12,03 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Personal de Adif trabaja para solucionar esta incidencia "a la mayor brevedad posible", según las mismas fuentes.