La Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física reúne a 430 investigadores físicos en la ETSI de Sevilla

Inauguración de la XL Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla acoge desde este lunes 20 de julio la XL Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), que reunirá hasta el próximo 24 de julio a más de 430 investigadores, docentes, estudiantes y profesionales procedentes de universidades, centros de investigación e instituciones nacionales e internacionales para compartir los avances más recientes de esta disciplina.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la Bienal ofrecerá un intenso programa científico integrado por 15 conferencias plenarias, 25 simposios especializados, tres mesas redondas y cerca de 400 comunicaciones científicas, entre presentaciones orales y pósteres, durante cinco jornadas.

El acto inaugural ha contado con la participación de la rectora de la US, Carmen Vargas; el presidente de la RSEF, Luis Viña; el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena; el decano de la Facultad de Física, Felipe Gutiérrez; y el subdirector jefe de Estudios de la ETSI, Pedro García.

De esta manera, la cita constituye una oportunidad para "fortalecer la cooperación científica, impulsar el intercambio de conocimiento y dar visibilidad a la investigación en física que se desarrolla en España", uno de los ámbitos científicos con mayor impacto en la sociedad y en el progreso tecnológico.

Asimismo, los asistentes abordarán cuestiones de gran actualidad en campos como la física fundamental, la materia condensada, la óptica, la fotónica, la física de partículas, la astrofísica, la física nuclear, la información cuántica, la enseñanza y divulgación de la física, así como numerosas aplicaciones industriales y tecnológicas.

Entre los temas destacados del programa figuran el análisis de cómo los métodos y modelos de la sociofísica pueden contribuir a comprender la polarización política; la física de los eclipses solares, sus ciclos y su relevancia para la investigación científica; el papel del radiofísico hospitalario en el cálculo preciso de la radiación en la terapia de protones contra el cáncer; o los orígenes y la importancia del grafeno, considerado uno de los materiales más prometedores de la nanotecnología y conocido como el "regalo divino".

El programa incluye además diversos simposios organizados por las divisiones y grupos especializados de la RSEF, entre ellos el tradicional Encuentro Ibérico de Enseñanza y Divulgación de la Física, consolidado como uno de los principales foros de intercambio de experiencias en este ámbito.

Además, la edición de Sevilla mantiene una "firme apuesta" por el apoyo a los jóvenes investigadores y por las actividades de divulgación dirigidas al público general, con el objetivo de acercar la física a la sociedad y poner de manifiesto su papel esencial en el desarrollo tecnológico, la innovación y la resolución de los grandes desafíos del siglo XXI.

La organización del congreso cuenta, junto al comité organizador, con la colaboración de 30 voluntarios, todos ellos estudiantes de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla y doctorandos de este centro, cuya participación resulta "fundamental" para el desarrollo de las distintas actividades científicas y organizativas previstas durante la Bienal.