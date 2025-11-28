Los Reyes Magos reciben en Sevilla las coronas y atributos reales y arranca la cuenta atrás de la "noche más mágica"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe la diadema de Rey Baltasar. - EUDARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha informado este viernes de que los Reyes Magos de Oriente han hecho su primera aparición oficial de este año durante esta tarde en el Teatro de Capitanía, en el que han estado acompañados por el Cortejo Real. En el mismo, han recibido las coronas y atributos reales que los distinguen como protagonistas de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla y que marca el inicio de la cuenta atrás para el próximo cinco de enero, la "noche más mágica del año".

Según ha informado el Ateneo en una nota, el acto ha estado presidido por Mario Daza, así como otros responsables que "encarnan la ilusión del día cinco de enero".

Estos "artífices" han recogido los símbolos que acreditan sus respectivos cometidos. Fernando Vaquero ha recogido la placa que lo distingue como cartelista; Manuel Sánchez 'Manu Sánchez', las pastas que acogerán el pregón con el que anunciará la Fiesta Mayor el 17 de diciembre.

Por su parte, Sergio García y Salvador Fernández han recibido los turbantes de emisario y de gran autoridad oriental, respectivamente. Manuel Ruiz ha sido investido con el gorro de mago que le permitirá "llenar de fantasía" la ciudad. Clara García ha recibido la diadema de la diosa Palas Atenea, en representación de la Docta Casa en el desfile de la ilusión del próximo 5 de enero, mientras que Claudia Herrero obtuvo una tiara con un especial significado familiar.

A continuación ha llegado el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: Iván Bohórquez, como Melchor; Juan Ignacio Zafra, como Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Baltasar.

En este sentido, el presidente ha resaltado su agradecimiento por tener la oportunidad de ser el Rey Baltasar, a quién ha descrito como uno de sus Reyes Magos favoritos, y por poder recibir las "miradas de ilusión" de mayores y pequeños.

Además, ha dedicado su participación en la Cabalgata del Ateneo de 2026 a las "personas anónimas que hacen magia", como los padres y madres, así como los profesionales públicos, como sanitarios, policías, sanitarios, profesores o bomberos, a los que ha agradecido su servicio durante "la noche más mágica".

Asimismo, ha expresado su deseo de que "Dios me ilumine para que, durante este reinado y más allá de él, acierte en cada una de las decisiones que adoptemos en beneficio de todos". De este modo, ha añadido que su aspiración diaria es "reinar con fe, ser magnánimos y actuar con eficiencia en todo lo que hacemos". "Soy un rey convencido, ilusionado y lleno de fe y esperanza en un futuro que, estoy seguro, será mejor para Sevilla y para Andalucía", ha concluido.

Durante la ceremonia, Melchor, Gaspar y Baltasar han ofrecido un discurso en el que han destacado "la ilusión, la solidaridad y la esperanza" como "pilares fundamentales" de esta cita. Precedidos por el pregonero, han dedicado de igual forma palabras de agradecimiento a la ciudad de Sevilla y a todas las personas que hacen posible cada año esta tradición.