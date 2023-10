Reyes Romero (Vox) asiste al evento "Fruit Attraction" para apoyar al sector hortofrutícola sevillano

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla y vicepresidenta nacional del partido, Reyes Romero, ha informado de que ha asistido a la feria comercial "Fruit Attraction", para apoyar al sector hortofrutícola sevillano.

Romero lamenta que "este sector tan potente y de tanta significación económica y cultural de la provincia esté tan castigado por trabas de toda clase, especialmente impuestas por Bruselas", en alusión a la Comunidad Europea, que de otro lado cuenta con ayudas específicas para los productores de frutas y hortalizas, como por ejemplo las nuevas a los productores afectados por la sequía.

"No tiene sentido que no se luche por los intereses del campo y que se acabe favoreciendo a terceros, como Marruecos, país al que no se le exige la enormidad de requisitos que sí se exige a nuestro país", señala Reyes Romero respecto a dicho país que no pertenece a la Unión Europea.

Reyes Romero ha defendido en paralelo que "este sector está muy bien representado en un evento de referencia para la comercialización de frutas y hortalizas, un interesante punto comercial para el trabajo y la innovación", tras lo cual ha asegurado que "el sector agrícola representa una parte importantísima del tejido socioeconómico" y Vox va a "defender siempre sus intereses".

"Vox es el partido del campo y vamos a seguir en esa línea, trabajando en el Congreso por quienes dan de comer y levantan diariamente nuestro país", ha dicho.

Además, ha recordado el papel del cultivo del arroz en Sevilla, "que es castigado por las nefastas políticas que demonizan el regadío", en un marco en el que la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir recuerda la "situación excepcional de sequía" y la necesidad de controlar los regadíos agrícolas industriales por su alto consumo de agua.

Según Romero, "cada vez hay más distancia entre la España oficial y la España real. Basta ya de castigar a los agricultores. La provincia de Sevilla tiene unos productos de calidad extraordinaria, los cuales tienen mucho trabajo detrás".