Ricardo Ribeiro clausura el IV Festival de Fado de Sevilla en el Teatro Lope de Vega

Publicado 09/12/2018 13:39:12 CET

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge este martes a las 20,30 horas la tercera y última cita del IV Festival de Fado de Sevilla a cargo de "una de las voces más destacadas" de la nueva generación de cantantes del fado portugués, Ricardo Ribeiro.

El Ayuntamiento de Sevilla ha detallado en un comunicado que las entradas para esta cita están a la venta tanto a través de la página web de este espacio escénico, como en la taquilla del teatro. Asimismo, ha ensalzado la trayectoria del evento en los últimos días al afirmar que ha sido "todo un éxito" por haberse colgado el cartel de 'no hay localidades' en los conciertos de Misía y Carminho, y quedando ya pocas de cara a esta última cita musical con la actuación de Ricardo Ribeiro.

Este cantante, nacido en Lisboa en el año 1981, lleva participando desde 2001 en festivales nacionales e internacionales y el Consistorio ha afirmado que posee "la mejor voz masculina fadista" tras Camané, en un estilo que renueva al propio género, a la vez que destila "estilo flamenco" en su manera de cantar.

En el año 2004 editó su primer álbum y participó en 'Tributo a Amália Rodrigues' en 2015, que integraba el espectáculo 'Cabelo Branco é Saudade de Ricardo Paisy', recibiendo el premio Revelación Masculina de la Fundación Amália Rodrigues. Además, en 2008 grabó con el laudista y compositor libanés Rabih Abou Khalil el álbum 'Em Português', elegido 'Top of the World Album', por la revista inglesa 'Song Lines'. En 2013 grabó Ribeiro composiciones de este álbum con la 'Frankfurt Radio Big Band'.

El Ayuntamiento también ha reseñado de su carrera musical sus participaciones en las películas Fados de Carlos Saura, Filme do Desassossego, de João Botelho, Rio Turvo, de Edgar Pera, y en el documental O Rei semcoroa de Diogo Varela Silva. También ha formado Ricardo parte de los discos de Rui Veloso, Simone de Oliveira, Pedro Joia, RãoKyao, João Gil o Carlos do Carmo.

En el año 2010 lanzó 'Porta do Coração', disco de oro elegido 'Top of the World Album' por la revista inglesa 'Song Lines'. Al año siguiente recibió el premio de mejor interprete por la Fundación Amália Rodrigues. También ha participado en el ciclo de música portugués-chino, con la orquesta China de Macao y el 'Festival International de Musique Andalouseet musique Ancienne'.

En 2012 colaboró con la cantora Maria Jonas, la violetista Susanne Ansorg y el alaudista Fábio Accurso, en el concierto de música antigua 'Lágrimas de Saudade' em Bielefeld -Alemania. Cantó en la Bienal de Venecia 2013 en la cena inaugural del pabellón de Portugal, diseñado por la artista plástica Joana Vasconcelos, llegando en ese mismo año su quinto álbum, 'Largo da Memória', que es también disco de oro y por el cual fue nominado para la categoría de mejor artista por la revista de música del mundo 'Songlines', en el año 2015. Este mismo año recibió la 'Comenda de la orden del Infante D Henrique'.

'Hojeé assim, amanhã não sei' es editado en 2016, presentándose en el Coliseu de Lisboa y con este trabajo, según ha ensalzado el Consistorio, ha pasado por las más diversas salas y festivales nacionales y extranjeros, recibiendo exitosas críticas por dicho trabajo discográfico. En febrero del año 2017 fue editado en Francia y en mayo del mismo año llegó al mercado inglés en una edición de Warner UK, y en esas fechas, ha sido nominado por segunda vez como mejor artista por la revista 'Songlones'.

También en 2017, Ribeiro fue invitado por la CCB para el proyecto Carta Branca y recibió el Premio Carlos Paredes del Ayuntamiento de Vila Franca de Xira. Ribeiro presenta precisamente en la última cita del IV Festival de Fado de Sevilla este álbum, cuya traducción sería 'Hoy es así, mañana no lo sé'.

A parte de los conciertos que se han venido celebrando en el Teatro Lope de Vega, el Festival de Fado cuenta con actividades paralelas, como las conferencias de Ivan Días y Andreia Brito, un ciclo de cine y una exposición. Toda la programación que ha rodeado y rodea a este IV Festival de Fado de Sevilla se puede consultar en 'www.festivalfadosevilla.com'.