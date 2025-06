Ricardo Sánchez acusa al ministro Puente de provocar el "deterioro galopante" del AVE y señala más incidencias

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha acusado al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, del "deterioro galopante" de la red de alta velocidad ferroviaria AVE y del conjunto de servicios de Renfe.

"Llevamos meses en los que prácticamente ningún viaje se realiza sin incidencias, algo que no puede normalizarse, ni asimilarse. No es lógico que un sistema de transporte que era ejemplo y referente haya sufrido tal deterioro", ha dicho considerando que "Óscar Puente no puede seguir enfrascado en el insulto fácil y la gresca política, haciendo uso de esa incontinencia dactilar que ya le caracteriza" en las redes sociales, en alusión a sus últimas críticas al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno.

"Porque mientras el ministro de Trasportes continúa con los descalificativos y las mentiras, dando eco a los bulos que vierte el Gobierno sanchista, los ciudadanos siguen siendo víctimas de su incompetencia", ha remarcado, avisando de que este pasado domingo fue "una nueva jornada de retrasos, incertidumbre e inconvenientes para los usuarios del AVE con destino Madrid-Sevilla", con "demoras de más de una hora, parte del trayecto sin aire acondicionado, a pesar de que los termómetros superaron los 40 grados, y la información a cuenta gotas".