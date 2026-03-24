Ricardo Sánchez (PP): "Sevilla avanza con un Gobierno del PP que cumple, que gestiona y ofrece resultados"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este martes que "la Sevilla que avanza apuesta por la estabilidad, el empleo y el futuro de la vía andaluza de Juanma Moreno", tras el anuncio de la próxima cita electoral, que será el 17 de mayo.

En una nota remitida por el partido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez ha recalcado que "Andalucía es hoy líder y referente en España, ejemplo de buena gestión y seguridad, y un modelo de lealtad institucional y respeto", subrayando que "la comunidad ha recuperado su prestigio y hoy despierta admiración y orgullo dentro y fuera de nuestras fronteras".

Asimismo, Ricardo Sánchez ha afirmado que "Andalucía es una tierra que sabe escuchar, que cumple y que da soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, gracias a un Gobierno que ha hecho del diálogo social una seña de identidad", insistiendo en que "frente a la incertidumbre, Andalucía camina con paso seguro, con un proyecto sólido que mira al futuro con ambición".

"Andalucía y Sevilla viven hoy una etapa de estabilidad institucional, crecimiento económico y confianza que ha sido posible gracias a un modelo de gestión eficaz, centrado en las personas y alejado del ruido y la confrontación", ha reseñado.

Por otro lado, el presidente provincial ha recordado que la provincia ha experimentado "avances históricos en materia de empleo, con más oportunidades y un tejido productivo fortalecido, fruto de políticas que generan confianza e incentivan la inversión".

En materia sanitaria, ha puesto en valor la reconstrucción del antiguo Hospital Militar, hoy nuevo Hospital doctor Muñoz Caríñanos, con una inversión de 74 millones de euros, "tras más de 15 años de abandono del PSOE, un centro hospitalario que además contará con el futuro centro de protonterapia, unas obras ya adjudicadas con una inversión prevista de 20,87 millones de euros".

Del mismo modo, ha incidido en que la apuesta del Gobierno andaluz por facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, "está dando respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, con medidas concretas y realistas".

"Andalucía ha puesto en marcha un plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda: construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años", ha destacado.

El presidente provincial ha subrayado también el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con las infraestructuras hídricas, "una prioridad estratégica para garantizar el futuro de nuestra tierra, proteger a nuestros agricultores y asegurar el abastecimiento en un contexto de sequía", recordando los más de 282 millones de euros sólo en infraestructuras hídricas en la provincia de Sevilla.

Por todo ello, Ricardo Sánchez ha apelado a los sevillanos a "seguir confiando en un proyecto que funciona, que aporta estabilidad y que está transformando Andalucía desde la responsabilidad y la buena gestión", insistiendo en que "el 17 de mayo es una oportunidad para consolidar este camino de progreso".