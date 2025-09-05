La Rinconada (Sevilla) acoge parte del festival literario Centroamérica Cuenta,con autores de ambos lados del Atlántico

LA RINCONADA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de La Rinconada se suma este año a las sedes españolas del festival literario 'Centroamérica Cuenta', fundado en 2013 por el escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez, que se celebrará en la Hacienda Santa Cruz los días 19 y 20 de septiembre y reunirá a una docena de autores y autoras de Iberoamérica y España.

Según una nota emitida por el Consistorio, el encuentro busca "proyectar y difundir la literatura iberoamericana desde y para la región". Hasta la fecha su edición en España se celebraba únicamente en Madrid, pero en 2025 han incorporado La Rinconada y Barcelona como nuevas sedes.

La I Teniente de Alcalde y responsable municipal de Cultura, Raquel Vega, ha destacado que con la inciativa La Rinconada "se posiciona en el mapa de la creación como una ciudad literaria multicultural".

El programa en La Rinconada incluye diálogos, presentaciones de libros, encuentros con lectores, visitas a universidades y un taller de técnicas de escritura de no ficción.

Entre las actividades destacan el diálogo 'Centroamérica entre fuego y palabra', el viernes 19 a las 19,00 horas, con los centroamericanos Juan José Martínez, Arnoldo Gálvez y Claudia Neira Bermúdez, y el conversatorio 'Fronteras que escriben, palabras que cruzan', el sábado 20 a las 10,30 horas, con Karla Suárez, Irene Reyes Noguerol, Eva Díaz Pérez y Fernando Iwasaki.

La jornada concluirá con la lectura poética 'Lo que la palabra junta', en la que participarán Carmen Camacho, Antonio Rivero Taravillo, Victoria León, María Domínguez y Daniel Rodríguez Moya.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.