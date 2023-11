La Rinconada (Sevilla) acoge este viernes el I Foro Internacional sobre Políticas Culturales

LA RINCONADA (SEVILLA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rinconada (Sevilla) acoge este próximo viernes el I Foro Internacional sobre Políticas Culturales que, organizado por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y con la colaboración de la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento rinconero, "pretende conocer la experiencia de reconocidos profesionales del sector cultural, compartir experiencias y crear redes de intercambio". La cita es a las 16,30 horas en la Hacienda Santa Cruz, donde tendrá lugar un encuentro interprofesional que tiene como objetivo "crear, avanzar, establecer redes y, sobre todo, poner el foco en la gestión cultural".

La presidenta de GECA, Amparo Rodríguez, ha manifestado que "pretendemos propiciar un encuentro no sólo para tratar temas importantes para todo el ecosistema cultural de Andalucía. Estamos intentando llevar a cabo en la provincia el proyecto '106x7 (número de municipios de la provincia por siete días de la semana), que parte del proyecto '786', número de municipios que hay en Andalucía", tal como ha recogido la Diputación en una nota de prensa.

"Eso significa --ha abundado-- que queremos ver la realidad de cada localidad. Pensamos que tenemos que hacer una escucha activa para saber qué pueden ser, necesitar o resaltar. La Rinconada es un referente a nivel de artes escénicas, de música, pero también de gestión cultural. Traemos este proyecto aquí porque queremos dar a conocer a La Rinconada a nivel internacional en este sentido. Estamos muy comprometidos con acercar la cultura a todo el territorio".

Con respecto al foro, ha resaltado que "planteamos un formato diferente donde pondremos en práctica la dinámica de grupo a través de diferentes mesas sectoriales, llamadas 'UP', que se dispondrán con un número cerrado de sillas en círculo donde el ponente y público debatirán durante diez minutos".

Así habrá una UP Derecho con el jurista y uno de los más reconocidos especialistas en derecho de la Cultura del mundo, Jesús Prieto de Pedro; UP Sector Público con Pedro Chicharro, director técnico del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, y Manuel Candalija, director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz; UP Sector Privado con Ángel Luis Gómez, empresario, abogado mercantilista, escritor y poeta; UP Artes Plásticas con Margui López, artista y galerista; y UP Patrimonio con Onedys Calvo Noya, gestora cultural, que trabajó durante dos décadas en la Oficina del Historiador de La Habana.

Completan la lista una UP Editorial con la publicación especializada en gestión cultural RGC y Asociación civil por los derechos culturales, y UP Artes Escénicas con Francisco López, gestor cultural del Área de Industrias Culturales y Creativas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, entre otros.

En esta mesa, estarán Emiliano Fuentes Firmani, especializado en políticas culturales y diversidad cultural, Nicolás Sticotti, experto en industrias culturales, industria editorial y comunicación social; Leandro Vovchuk, gestor y productor, con orientación en producción de eventos. Otra de las mesas será UP Flamenco a cargo de la bailaora, coreógrafa y docente, Rosa Gata. Por último, UP Tercer Sector contará con Rafa Coca, actor, director, gestor cultural y presidente del Centro de Artes Escénicas y Visuales de La Rinconada.

Como broche final al evento tendrá lugar la actuación de Gonzalo Arteaga, al cante, Alejandro Barba El Niño del Pireo, al toque y Manuela Maqueda al baile. El diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, ha expresado su agradecimiento porque la institución provincial forma parte de este evento. "La Diputación tenía que estar aquí porque es una entidad que demuestra su compromiso y su apuesta por la Cultura desde hace muchas décadas a través de su labor en los municipios y de su apoyo decisivo al sector. Una apuesta que el nuevo Gobierno de Javier Fernández ha intensificado y tomado por bandera", ha subrayado.

Por último, ha felicitado a la organización por "poner en marcha un evento de este tipo, reuniendo a profesionales de reconocido prestigio de tantas disciplinas artísticas y poniéndolos a disposición de otros profesionales que quieren seguir aprendiendo y creciendo". Raquel Vega, primera teniente de alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada, ha expresado su agradecimiento a GECA por haber elegido a La Rinconada.

"Para nosotros es un honor como población. Una población que tiene la cultura como bandera, siendo, junto a Deportes, el servicio más valorados por la gente. Como Ayuntamiento, todo el apoyo a GECA para el desarrollo de este congreso, muy atractivo en su diseño, que va contar con profesionales de reconocido prestigio de distintos países en disciplinas como las artes plásticas y visuales, patrimonio, editorial, flamenco, tercer sector, el sector privado o público. Entendemos que es un foro necesario para pensar, para innovar, y para acercar las buenas experiencias que fomenten la cultura como derecho", ha sentenciado.