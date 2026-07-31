La Rinconada (Sevilla) acogerá una planta de producción de salmorejo y gazpacho 'García Millán' en suelo rural

Recreación de la futura fábrica de Salsas Salteras de gazpacho y salmorejo en el suelo rural de La Rinconada. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA) 31 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha aprobado por unanimidad la declaración de utilidad pública para "un proyecto de actuación extraordinario de uso industrial" en una planta de producción hortofrutícola, con el objetivo de que que la empresa Salsas Saleras pueda hacer uso del suelo rústico del municipio para la fabricación de su salmorejo y gazpacho 'García Millán'.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la factoría ha adquirido una finca de 30 hectáreas de terreno en el entorno de La Cabaña, al norte de la A-4, entre 'Sevilla Styles Outlet' y el Aeropuerto, para instalar la ampliación de su factoría en un entorno "medioambientalmente sostenible y respetuoso" con el entorno, que imitará el estilo de un "cortijo típico andaluz", cuya fachada dará a la autovía mientras el resto de la propiedad se destinará a la plantación de las materias primas necesarias para la elaboración de su producto y como banco de pruebas de I+D+i.

Asimismo, el centro de investigación y desarrollo será un "ecosistema colaborativo" que va a implicar a la universidad, agricultores, investigadores, ciudadanía y estudiantes de diferentes materias relacionadas con el campo, de manera que constará también de un centro de formación que para "optimizar resultados y garantizar el progreso futuro" de la fábrica.

Además, la empresa ha garantizado que "será también un ejemplo de sostenibilidad", dado que trabajará con una materia prima ecológica y sostenible, energía fotovoltaica limpia y un "amplio compromiso de sostenibilidad" en el tratamiento de aguas y vertidos.

En el ámbito laboral, la empresa afianzará "más de 50 puestos de trabajo fijo", gestionado por la agencia de contratación de la empresa pública Soderinsa, bajo el compromiso de que los vecinos de La Rinconada tendrán prioridad.

DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL

Al hilo, el alcalde, Javier Fernández, ha detallado que el municipio ha apostado "por todos los sectores productivos por igual", debido a que la diversificación económica permitirá "una gran fortaleza en diferentes ámbitos". En este sentido, Fernández ha hecho hincapié en la importancia de "sumar valor" al tejido industrial con empresas y factorías de estas características, que "no sólo son grandes productores agrícolas, sino que también manufacturan y transforman el producto dentro del territorio".

Con una inversión entre 20 y 25 millones de euros, el convenio regulador entre el Ayuntamiento y Salsas Salteras implicará campañas de divulgación sobre "buenas prácticas alimentarias" en la ciudadanía rinconera, así como colaboraciones y patrocinios en eventos de la localidad.

Igualmente, la empresa presentará el proyecto de licencia de obra a finales de este verano para empezar a construir después del mismo, con el objetivo de "agilizar al máximo posible los plazos" y empezar la producción "cuanto antes".

Por su parte, el delegado de Ordenación del Territorio y Nuevos Desarrollos Empresariales, Francisco Manuel Díez, ha destacado que seguirán trabajando para crear "las condiciones idóneas para que empresas del nivel de Salsas Salteras quieran instalarse en La Rinconada", de manera que han tratado de reducir los trámites burocráticos para "traer prosperidad económica al municipio y crear empleo".