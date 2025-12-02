La Rinconada (Sevilla) se convierte en el "epicentro de la creación escénica andaluza" con Mirador Sur a Escena

Presentación de Mirador Sur a Escena en La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) acoge del 2 al 4 de diciembre la celebración de Mirador Sur a Escena, la Muestra Profesional de Artes Escénicas, impulsada por la Asociación de Distribución Escénica Andaluza (ADEA), el Ayuntamiento del municipio y la colaboración de la Diputación de Sevilla.

Según una nota remitida por el Consistorio, este nuevo encuentro profesional nace con el objetivo de poner el foco en la creación contemporánea andaluza, "fomentando el diálogo entre responsables de programación, distribuidoras, compañías y público, y consolidándose como una plataforma clave para la difusión y circulación de las artes escénicas en el ámbito autonómico y nacional".

Por su parte, la primera Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, ha destacado que el evento es una muestra "imprescindible para el empoderamiento de la creación andaluza, las redes, una mirada contemporánea al sector de las artes escénicas que necesita del apoyo institucional para ser visible".

La muestra reunirá diez espectáculos en tres jornadas que combinan estrenos absolutos, teatro, danza y propuestas de calle dirigidas a públicos de todas las edades. Con una programación diversa y equilibrada entre compañías consolidadas y nuevas voces, Mirador Sur a Escena se presenta como un espacio "para descubrir talento, compartir experiencias profesionales y disfrutar de la creación contemporánea".

El martes 2 de diciembre, el Centro Cultural de la Villa ha acogido el estreno absoluto de 'Eva Escudier Sentadita me quedé'. Una pieza íntima y poética de danza aérea y circo que explora la memoria, la espera y la identidad femenina a través del movimiento y la palabra. La creadora, actriz, bailarina y acróbata gaditana Eva Escudier presenta su primera producción en solitario.

Por la tarde, en el Parque de los Pintores de la localidad sevillana, SÖA Cía ha mostrado su trabajo 'Con la cabeza en las nubes'. La compañía gallega, formada por artistas de circo contemporáneo y danza, ofrece un espectáculo poético y visual que invita a volar entre sueños y realidades.

Cerrando la primera jornada, sobre el escenario del Centro Cultura de la Villa, ha actuado la compañía malagueña de danza contemporánea Fernando Hurtado con 'El hilo del olvido'. En ella, se propone una reflexión sobre la memoria y la pérdida a través de una coreografía potente y emocionalmente intensa.

DOS DÍAS MÁS DE CREACIONES CON SELLO ANDALUZ El miércoles 3 de diciembre, comienza el día en el Centro Cultural Antonio Gala de la mano de la compañía granadina Titiritrán Teatro y su espectáculo 'Malena Ballena'. A las 17,00 horas en el Parque de los Pintores, una de las compañías de teatro de calle más reconocidas del panorama nacional Markeliñe presentará 'Artiluso'. Con más de 30 años de trayectoria, los vascos ofrecen un espectáculo visual y emotivo sobre la imaginación y el poder transformador de los objetos cotidianos.

El tercer espectáculo del miércoles llegará de la mano de la compañía granadina Histrión Teatro y su 'Dysphoria'. Con esta propuesta aborda la identidad, el cuerpo y la libertad, una pieza de teatro contemporáneo que combina texto, interpretación y estética audiovisual. La cita será en el Centro Cultural de la Villa, a las 19,00 horas.

El jueves 4 de diciembre, se podrá disfrutar, en el Centro Cultural Antonio Gala, del estreno absoluto de la compañía 'Silencio Danza, Hambre: anatomía de una revolución'. La nueva creación de la coreógrafa malagueña Nieves Rosales, Premio Lorca de Danza, aborda el hambre como metáfora de deseo y supervivencia. Una obra cargada de fuerza visual y emoción contenida.

Por la tarde, habrá tres citas para cerrar esta edición de la muestra. A las 17:00 horas, el Parque de los Pintores será el escenario elegido para la compañía Laura Morales con 'La nueva bestia'. Una propuesta de danza contemporánea donde aúna el gesto y la palabra para reflexionar sobre lo salvaje y lo humano. Morales, creadora emergente sevillana, destaca por su lenguaje físico y su mirada crítica sobre el presente.

Tras ella, una hora más tarde, en el hall del Centro Cultural de La Villa a las 18 horas, se podrá disfrutar de 'Danzantes', la propuesta de Proyecto Lanza de Cristián Martín, una pieza de danza donde se rechazan los convencionalismos, movido por el deseo y la búsqueda de la belleza. Martín prefiere arriesgarse antes que aferrarse a lo seguro, porque para él la vida solo tiene sentido mientras pueda seguir persiguiendo aquello que le apasiona.

El último espectáculo programado 'Pa la boda', de La Tirana Producciones tendrá lugar a las 19,00 horas, en el Centro Cultural Antonio Gala. La compañía gaditana con una sólida trayectoria en el teatro contemporáneo presenta este espectáculo donde se aborda con humor y ternura las tensiones familiares y los rituales sociales en torno al matrimonio.

Los espectáculos programados en el Parque de los Pintores serán de libre acceso. Sin embargo, los que se celebren a las 12,00 y a las 19,00 requerirán entrada.