La Rinconada (Sevilla) dedica un nuevo Cuaderno Literario a Manuel Chaves Nogales: "Representa al periodismo veraz"

Acto de presentación del nuevo volumen de la colección Cuadernos Literarios Didácticos de La Rinconada, dedicado a Manuel Chaves Nogales.

LA RINCONADA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha informado este martes de que ha presentado un nuevo volumen de la colección Cuadernos Literarios Didácticos, centrado en la figura del periodista y escritor Manuel Chaves Nogales, considerado uno de los grandes nombres del periodismo español del siglo XX y, según el Ayuntamiento, un ejemplo de periodismo veraz y comprometido con la libertad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, y la autora del cuaderno, la periodista y escritora Eva Díaz Pérez, han dado a conocer la publicación en un acto celebrado en los jardines de la Hacienda Santa Cruz, en vísperas del Congreso Nacional de Periodismo Cultural que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en la localidad y que este año rinde homenaje a Chaves Nogales.

Durante la presentación, Vega ha destacado que este homenaje "rinde tributo a la cultura como derecho y bien esencial colectivo" y ha subrayado que el autor "representa el periodismo veraz, independiente y comprometido con la libertad", al tiempo que ha adelantado que el Consistorio mantiene conversaciones con la familia de Chaves Nogales para impulsar nuevas acciones de divulgación de su legado.

Por su parte, Díaz Pérez ha explicado que el cuaderno recorre la vida y obra del periodista sevillano, "un personaje coherente con sus ideas, defensor de la libertad y de la democracia", e incluye fragmentos seleccionados de sus crónicas y relatos, además de materiales didácticos para su uso en institutos y facultades.

El cuaderno también recoge la visita de Chaves Nogales a La Rinconada en 1933, cuando cubrió la proclamación de la revolución libertaria en la localidad en una crónica titulada "Cinco horas de comunismo libertario en La Rinconada".

Esta publicación se suma a otras de la colección impulsada por el área de Cultura, dedicadas a la Generación del 27, los hermanos Machado y Almudena Grandes, dentro del Pacto por las Letras aprobado por el Ayuntamiento para fomentar la lectura y acercar la literatura a los centros educativos.