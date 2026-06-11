La Rinconada (Sevilla) instala en la piscina cubierta un sistema de energía solar por aire para calentar el agua

El Ayuntamiento de la Rinconada instala en la piscina cubierta un innovador sistema de energía solar por aire para calentar el agua - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha culminado la instalación de captadores solares por aire, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y recortando las emisiones de dióxido de carbono del sistema de calentamiento del agua de los dos vasos de la piscina municipal cubierta.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto ha contado con un presupuesto total de 441.901 euros y se ha ejecutado en dos fases bien diferenciadas, combinando la obra civil, la mejora urbanística y la ingeniería térmica de vanguardia.

Con motivo de la finalización de los trabajos, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, el delegado de Deportes, Francisco José Rodríguez, y la delegada de Agenda 2030, Raquel Vega, han realizado una visita para supervisar el resultado de la infraestructura y comprobar de primera mano la puesta en marcha del sistema.

Durante el recorrido, Javier Fernández, ha subrayado la importancia de invertir con "visión de futuro" y aprovechar la financiación internacional. "No estamos solo ante una mejora técnica, sino ante un modelo de cómo deben ser los servicios públicos del futuro, sostenibles, eficientes y financiados con responsabilidad", ha sostenido.

La intervención se ha estructurado estratégicamente en dos fases para optimizar los tiempos de ejecución y minimizar el impacto en los usuarios. Así, en la primera fase, con una inversión de 200.000 euros sufragados íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento, se ha centrado en el acondicionamiento completo del aparcamiento exterior, donde se han construido tres marquesinas auxiliares independientes que cumplen la doble función de servir de soporte para los paneles solares y ofrecer sombra a los vehículos y viandantes.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA

La segunda fase ha contado con un presupuesto de 241.901 euros, cofinanciados por el Ayuntamiento y por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation y en ella se han instalado 128 captadores solares planos de aire, divididos en seis baterías independientes con una inclinación de 45 grados sobre las marquesinas.

A diferencia de los paneles solares de agua convencionales, este sistema utiliza el aire como fluido caloportador mediante ventilación forzada. El aire se calienta con la radiación solar y, al alcanzar su temperatura máxima, pasa por un intercambiador de tubos que eleva la temperatura del agua hasta los 70ºC.

Esta agua se almacena en un depósito de inercia y se introduce directamente en el retorno del circuito de las calderas de gas actuales, logrando que el agua entre más caliente y el sistema existente trabaje mucho menos.

Al respecto, el delegado de Deportes, Francisco Rodríguez, ha puesto en valor "la mejora" tanto en la experiencia del usuario como en la logística del centro deportivo. "Hemos ganado en confort dentro y fuera del agua", ha afirmado.

Por su parte, la delegada de Agenda 2030, Raquel Vega, ha incidido en el cumplimiento de los objetivos medioambientales del municipio, en base a que este nuevo sistema reduce "de forma drástica" las emisiones de dióxido de carbono "empleando una energía limpia y una tecnología pionera de captación por aire recomendada por expertos internacionales".

Asimismo, la instalación cuenta con un sistema digital mediante una centralita y ocho sondas de temperatura, en las que el personal de mantenimiento puede supervisar el estado de las bombas, ventiladores y la producción de agua caliente desde cualquier dispositivo con internet, facilitando la elaboración de informes semanales de rendimiento.