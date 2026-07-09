La Rinconada (Sevilla) reconoce el esfuerzo de sus empresarios y autónomos en otra edición de sus Premios Empresariales

El alcalde de La Rinconada, en la gala de los Premios Empresariales - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada, en colaboración con Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda, tiene como el objeto de contribuir a la motivación de los emprendedores en la búsqueda de oportunidades e ideas empresariales, promover el reconocimiento social de la figura del empresario y divulgar su labor al servicio de la sociedad. En este sentido, los VI Premios Empresariales de La Rinconada reconocen la labor, innovación y trayectoria del tejido comercial local en cuatro categorías oficiales: Emprendedores, Trayectoria Empresarial, Empresa Innovadora y Empresa Sostenible.

El jurado de expertos ha estado conformado por Isabel Morillo (El Correo de Andalucía), Estrella Álvarez (vicepresidente de Asociación de empresarios y comerciantes Rinconada Global), Borja Sallago (Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla), Javier Ramajo (director de elDiario.es Andalucía), Esperanza Fitz (presidenta de Ansemac), Diego García (Onda Cero), Francisco Sánchez (director de la Voz del Sur), María Luisa García (directora del Programa de Aceleración de Empresas Rinconada Impulsa), Luis Cordero (director del Club Cámara Antares. Cámara de Comercio), José Joaquín Trenado (Cadena COPE Sevilla) y Juan Carlos Blanco (consultor de comunicación).

La presidenta del mismo ha estado a cargo de la primera teniente de alcalde de La Rinconada, Raquel Vega, quien ha destacado el crecimiento empresarial del municipio a lo largo de los últimos 40 años. Para ello, ha esgrimido el "excelente trabajo" del tejido empresarial del municipio y el apoyo que siempre han encontrado en el Consistorio, destaca en una nota de prensa.

Se trata de un "homenaje merecido" a las empresas. "Del bar de nuestro barrio al comercio de siempre, pasando por la industria y la tecnología más puntera: este es nuestro tejido empresarial. No queremos ser solo una administración, sino un socio que acompaña cada proyecto desde el primer día. Del campo a Aerópolis, pasando por la gran apuesta logística de Majaravique: seguimos creciendo, pero sin perder lo que somos".

Veha ha remarcado que desde 1992, las empresas instaladas en La Rinconada han crecido un 257%. Ademñas, la edil se ha referido a la estrategia de desarrollo económico que lleva a cabo La Rinconada: "'Ciudad para invertir' es un lema donde posicionamos a La Rinconada como un territorio que se fortalece, como uno de los grandes pulmones empresariales, no sólo de Sevilla, sino también de Andalucía".

"Estamos trabajando dentro del marco de la planificación, de la ordenación del territorio para tener consolidado o proyectado en desarrollo próximo, en torno a cuatro millones de metros cuadrados, aprovechando nuestras infraestructuras, nuestra ubicación geoestratégica" y, sobre todo, la estabilidad, la hoja de ruta de un ayuntamiento "que quiere ser aliado motor-palanca, y de la mano de las empresas, los agentes sociales, los trabajadores y las universidades seguir generando riqueza y empleo de calidad a La Rinconada y al conjunto de Andalucía", ha abundado al respecto.

En la categoría 'Emprendedores', el premio recayó sobre Sonora Intelligence, una empresa de programación informática enfocada en la automatización de llamadas a potenciales clientes, creada por Francisco Carnicer, Pablo chiquero y Alejandro Guerrero. El premio fue entregado por los delegados municipales Juan Carlos Expósito y Mercedes Bueno, a los tres fundadores.

El segundo premio reconocía la trayectoria empresarial de PYME y fue a parar a Productores Unidos Sevillanos (Produce), una cooperativa agraria que se dedica a la recolección y exportación de naranjas y que es imprescindible para el tejido agroindustrial rinconero. Juan Jiménez fue el encargado de recibir el reconocimiento de manos de los ediles Francisco Manuel Díez y Manuel Coronel.

A continuación, se procedió a la entrega de 'Trayectoria Empresarial Micro PYME', que recayó en la Ferretería Industrial Morilla, un negocio con más de 30 años de historia en la localidad que regenta Antonio Morilla Caballero, que fue el encargado de subir al escenario del Centro Multifuncional Santa Cruz para recibir el galardón de manos de los responsables municipales de Comercio, los ediles Rafael Reyes y Silvia Torres.

El cuarto de los premios reconoció la innovación de Surtruck, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos industriales para su aplicación en los sectores del contraincendio, la limpieza viaria y el mantenimiento de plantas solares. Francisco José Rodríguez y Reyes Romero, delegados municipales, entregaron el galardón a Ana Jesús Reyes, directora Financiera; Antonio Venegas, director Comercial y Juan Gallego, gerente.

Para cerrar el primer bloque, el último de los premios otorgados por el jurado, que reconocía la sostenibilidad como aspecto reconocido, fue para la empresa Alternativa Ecológica, que centra su actividad en la recuperación de papel y cartón, complementada con la valorización y gestión de otros materiales, desarrollando un modelo de negocio plenamente orientado a la economía circular y la reducción del impacto ambiental. José Manuel Romero Campos y Noelia Ramírez entregaron el reconocimiento a Emilio Fernández Chacón.

RESTO DE GALARDONADOS EN LA GALA

A lo largo de la gala se entregaron diez menciones especiales, divididas en dos bloques, uno centrado en firmas con un carácter más industrial, que entregó Raquel Vega, y otro con carácter más autónomo, que entregó el alcalde, Javier Fernández.

Vega otorgó la distinción, que reconoce la trayectoria al frente de sus empresas a Antonio José Ramírez (Inespasa), Ricardo Vega (Vega e hijos), Octavio Cienfuegos (Transportes Octavio), Francisco Prieto (Soseín y Rinconada Global) y Juan Manuel González Hinojosa (Cerería Nuestra Señora de la Salud), que recogió su hija Emi.

Por último, el regidor, en uno de los momentos más emotivos de la noche, entregó su distinción a Ana Vega (Bar Bombona), Miguel Ángel y José Manuel Chamorro (La Malcontenta), Soledad Soto y Guadalupe Escolar (Magüe), Mari Carmen Rodríguez (Peluquería Mari Carmen) y Juan Antonio Cano (Bar El Rancho).

Antes de la conclusión, Javier Fernández tomó la palabra para destacar el "gran potencial de crecimiento fraguado por una apuesta constante por el emprendimiento, el talento, la innovación y la sostenibilidad, creando las condiciones más adecuadas para que las empresas y los emprendedores quieran instalarse en La Rinconada, como garantía de desarrollo económico y empleo".

"Presumimos de apostar por todos los sectores económicos por igual y eso nos permite una diversificación económica que nos aporta mayor fortaleza, porque todos son indispensables y espero que estos premios sean un impulso para seguir adelante, generando riqueza y progreso para La Rinconada", concluyó Fernández.