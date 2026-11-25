Cartel presentación iniciativa sobre comunicación en La Rinconada - LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) celebrará los próximos días 10 y 11 de diciembre su Campus Internacional de Periodismo y Cultura, un encuentro que reunirá a periodistas, escritores, universidades y profesionales de la cultura para analizar los retos de la comunicación cultural, las nuevas narrativas y el papel del periodismo en un mundo marcado por la transformación digital y la desinformación.

La Hacienda Santa Cruz acogerá dos jornadas de debate sobre periodismo "a fuego lento", innovación digital, el reto de los algoritmos, diversidad y voces periféricas y la proyección global de la lengua española, con participación de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Loyola y la UNED.

El encuentro ha sido organizado por el Ayuntamiento de La Rinconada, en colaboración con la Diputación de Sevilla, el Ministerio de Cultura, la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Asociación de Periodistas Culturales José María Bernáldez.

El Campus rendirá además homenaje a la periodista Lucrecia Hevia, quien fuera directora de elDiario.es Andalucía hasta su fallecimiento en julio de 2025.

El encuentro, coordinado académicamente por los escritores y periodistas Eva Díaz Pérez y Salvador Gutiérrez Solís, contará con profesionales de medios como RTVE, WMagazine, Prensa Ibérica, Cadena SER, ABC, elDiario.es y El País, entre ellos Jaime Lobo, Winston Manrique Sabogal, Antón Castro, Álex Salmón, Antonio Martínez Asensio, Mercedes de Pablos, Fernando Iwasaki, Juan Naranjo, Mar Abad, Karina Sainz Borgo, Juanlu Sánchez y Berna González-Harbour.