La Rinconada (Sevilla) sorteará el 13 de octubre 160 VPO de La Unión, con precios de hasta 115.000 euros

Viviendas en La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) ya tiene fecha para el sorteo de las 160 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de La Unión, una promoción incluida en el Plan de Vivienda Joven del Ayuntamiento que contempla la puesta en marcha de 250 viviendas a precios asequibles en esta zona.

Así lo ha anunciado el Consistorio en un comunicado, misma vez que ha detallado que el sorteo se celebrará el próximo 13 de octubre en El Abrazo, mientras que las viviendas tendrán un precio de entre 107.000 y 115.000 euros.

Desde la empresa pública de vivienda, SODERIN, informan que a finales de septiembre se publicará el listado provisional de las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda que participará en el sorteo.

El 13 de octubre será el día del sorteo que se realizará ante notario y de forma pública con asistencia abierta a cualquier interesado. Para agilizar el procedimiento éste se dividirá en dos fases.

Una, en la que se extraerán 300 números, uno a uno, de entre todos los que participan en él y otra a continuación en la que se ordenará al resto de participantes mediante la extracción de un único número que servirá de referencia para marcar el orden a partir del 301 inclusive en adelante.

El alcalde, Javier Fernández, ha destacado que "nuestra política de vivienda es muy ambiciosa para tratar de llegar a esas personas que no pueden acceder al mercado libre".