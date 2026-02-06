El río Guadalquivir en nivel rojo a su paso por Cantillana y Lora del Río (Sevilla)

El río Guadalquivir presenta un importante aumento de su caudal amenazando con desbordarse a su paso por la sevillana localidad de Cantillana.- Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, seis ríos se encuentran en nivel rojo en estos momentos: el Genil (a su paso por Écija), Corbones (por Carmona), el Guadaíra (en Alcalá de Guadaíra y Arahal), el Rivera de Huelva (por Guillena y Villanueva del Río y Minas) y el Guadalquivir (a su paso por Cantillana y Lora del Río).

Asimismo, se encuentra en nivel naranja: el río Guadiamar (por Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor), el Corbones (por La Puebla de Cazalla), el Guadalquivir (por Alcalá del Río y Sevilla), así como el Villar (en Écija).

Por otro lado, cuatro embalses están en nivel rojo: el Peñaflor, La Puebla de Cazalla, El Agrio y La Torre del Águila.

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha indicado que el caudal del río Guadalquivir a su paso por el municipio ha sobrepasado los 2.500 metros cúbicos por segundo durante la mañana de este viernes.

En declaraciones remitidas a los medios, el primer edil ha indicado que se espera que se alcancen los 3.000-3.500 metros cúbicos "sobre las 20,00 o 22,00 de la noche de este viernes".

"Seguimos aguantando esa tensa calma desde el puesto de mando avanzado, comprobando que todas las medidas correctoras que se han implantado están funcionando y esperando también que pronto llegue esa hora y que veamos cómo el río se estabiliza para comenzar a bajar paulatinamente", ha señalado el alcalde.

El Consistorio mantiene activado el Plan Municipal de Emergencias a Nivel 1 y ha indicado a los vecinos que "vayan preparando los enseres ante una subida mayor del agua". En esta línea, han repartido vallas y rasillones a las viviendas que pueden verse afectadas.

Asimismo, se ha habilitado el Pabellón 'Pedro Toro' para "posible realojo de vecinos" y se ha instalado un puesto de mando avanzado en la zona de Al-Andalus, lo "más cerca a la zona de posible afectación del agua".

Por otro lado, el alcalde de Alcolea del Río, José Raimundo López, ha pedido precaución a los vecinos ante la crecida del caudal del río por el municipio que también "alcanzara su punta durante la tarde del viernes". En un mensaje remitido en las redes sociales del Ayuntamiento, ha mostrado su preocupación ante una nueva borrasca el sábado. "Podemos llegar a unos niveles no conocidos desde la crecida de 1996", ha afirmado el primer edil.

CONTINÚAN LOS DESALOJOS Y LA SUSPENSIÓN DE LOS TRENES

Ante la situación, se mantienen los 87 vecinos desalojados en Écija y El Palmar de Troya. En el primero, el Ayuntamiento mantiene el Plan de Emergencias en Nivel 2 ante la crecida del río Genil que se encuentra en 6,37 metros sobre el nivel del mar. 76 personas de Isla del Vicario duermen fuera de sus casas desde que el río sobrepasara los cinco metros el pasado miércoles.

"Seguimos expectantes con el comportamiento de nuestro río. Sigue manteniéndose la lámina de agua en 6,37 de media, y en la comunicación con la Confederación Hidrográfica nos han podido avanzar que está también bajando el nivel del río Cabra y del río Blanco, que son afluentes que influyen también en la lámina de agua del río Genil, y que esperemos vaya bajando, vaya descendiendo", ha afirmado en redes sociales la alcaldesa Sandra Heredia.

En el municipio están canceladas las clases presenciales en colegios, institutos, guarderías, UNED, Escuela Oficial de Idiomas y conservatorio. Igualmente se mantienen cerrados los centros de día y el CPA.

En Cantillana y Arahal no se han registrado nuevas incidencias, según han informado sus ayuntamientos a última hora del jueves.

Durante la jornada del jueves, el 112 Andalucía ha atendido 190 incidencias relacionadas con la borrasca. El derrumbe del techo de vivienda en la localidad sevillana de El Rubio ha provocado heridas a una mujer de 70 años, evacuada al hospital de La Merced en Osuna.

En cuanto a los medios de transporte, el aeropuerto sigue operando con normalidad, el sistema de ferrocarriles es suspendido en "continua revisión, pero hasta tanto no se pueda garantizar, la seguridad no será recuperada", según ha señalado el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Asimismo, 13 carreteras de la vía secundaria se encuentran cortadas y alrededor de unos 100 usuarios están teniendo dificultades con el suministro eléctrico.

Según datos de la Diputación de Sevilla, son 12 las carreteras cortadas de la red provincial. Entre ellas, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la 7201 ( de Puebla de Cazalla a Lantejuela), la SE-7203 (en la la travesía de Puebla de Cazalla), la VIA 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce) y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363) indefinidamente, por daños importantes.

También se encuentra cortada la carretera SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), la SE-3102 (de Sevilla Capital a San José de la Rinconada), la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el Río Corbones, la VIA 225, (que sale de Marchena hacia la A4), la VIA 226 ( de Fuentes de Andalucía a Carmona), la VIA 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361) y la carretera SE-5202 (de Arahal a Marchena) preventimente a causa de alerta de viento prevista para el Sábado 7.

En las últimas horas, ha reabierto la SE-5206 (de El Coronil a Morón) y la SE-5204 (continuación de la 5203 hasta Arahal), aunque se cortaran preventivamente la tarde del Viernes 6 por previsible inundación.