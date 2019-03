Rodríguez Villalobos, número dos por Castilleja (Sevilla), dice que su designación para Diputación es decisión de PSOE

Publicado 04/03/2019 14:03:03 CET

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha confirmado este lunes que repetirá como número dos en la lista socialista por la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta de cara a las próximas elecciones municipales, aunque no se ha desvelado si volverá a ser candidato a la presidencia de la institución provincial por su formación al considerar que es una decisión de su partido.

"No puedo decir si me presento porque no lo sé, es una decisión del PSOE", afirma a preguntas de los periodistas, tras realizar un balance de gestión de este mandato. En este sentido, ha insistido en que pertenece a un partido y "no se toman las decisiones en la barra de un bar".

"Tenemos un partido con estructura y las decisiones las sometemos a lo que el partido diga", subraya Rodríguez Villalobos, que ha puesto en valor la gestión hecha y al equipo que lo ha acompañado este tiempo.

Al hilo de ello, ha planteado como retos del próximo mandato en la Diputación la consolidación del Consorcio Provincial de Bomberos y avanzar en el consorcio Provincial de Aguas y en la gestión de residuos sólidos urbanos. También, apuesta por actuar en el patrimonio de la provincia, además de continuar impulsando las nuevas tecnologías.