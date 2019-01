Rojas (IU) señala la "letra pequeña" de la EPA y avisa de la "brecha de género, la precariedad y la pobreza"

Publicado 30/01/2019 16:03:37 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que la provincia de Sevilla cerrase 2018 con 9.300 parados menos respecto al final de 2017 y 30.200 ocupados más también en la variación interanual, toda vez que la tasa de paro ha pasado del 22,4 por ciento al 20,9%, el portavoz de IU en la capital andaluza, Daniel González Rojas, ha avisado de que la "letra pequeña" de la evolución del mercado laboral sevillano muestra un aumento de la brecha de género y del paro juvenil y las estadísticas ocultan "las condiciones laborales de precariedad, temporalidad o pobreza".

González Rojas ha avisado en un comunicado de que estos datos de la última encuesta de población activa (EPA) reflejan "un descenso del desempleo menor que el año anterior y por el contrario un peligroso aumento de la brecha de género y del paro juvenil, que es absolutamente insoportable". Y es que los 9.300 parados menos entre el final de 2017 y el final de 2018 se dividen entre 7.100 hombres y sólo 2.100 mujeres.

"Si se comparan los datos con los de un año antes, en el último trimestre de 2018 la tasa de paro masculina ha descendido en un 2,52 por ciento, pero la femenina sólo lo ha hecho un 0,29 por ciento", ha señalado.

Del mismo modo, el portavoz municipal de IU ha recordado que la EPA "no habla de las condiciones laborales de precariedad, de temporalidad o pobreza, de los ingresos laborales que no garantizan los mínimos vitales de uno de cada cinco trabajadores". Rojas ha señalado así que con este tipo de encuestas no se analiza "la letra pequeña". "Nadie se plantea que se sigue destruyendo empleo de calidad y con condiciones dignas para los trabajadores y creando nuevos puestos en los que prima el beneficio empresarial a toda costa", alerta.

"DRAMA SOCIAL"

En este sentido, Rojas ha considerado "vergonzoso que estas cifras de paro puedan verse como algo positivo". "El paro sigue siendo un drama social. No hay nada que celebrar cuando aún hay tantas y tantas familias sumidas en el desempleo".

El portavoz de IU ha criticado que se aprueben en el pleno medidas para facilitar el retorno digno de los exiliados a cuenta de la falta de empleo, como el pasado lunes, "y luego nadie analice los problemas que impiden a los sevillanos volver, que hacen que la situación socioeconómica de Sevilla no sea favorable ni para los que están fuera ni para los que siguen aquí. Espadas sigue gobernando para salir en la foto".

Una de las causas de esta situación es, según ha apuntado Rojas, el "monocultivo turístico" del que vive Sevilla, "un sistema que hay que reinventar para acabar con el paro y la temporalidad". "Al PSOE se le llena la boca para hablar de cambio del modelo productivo pero luego modifica el PGOU para eliminar suelo industrial y quita dinero de las partidas de empleo del presupuesto para usarlo en una cumbre de turismo. Espadas no sabe o no conoce lo que es la coherencia", ha concluido.