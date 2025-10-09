La romería de Valme de Dos Hermanas (Sevilla) contará este año con un dispositivo de seguridad reforzado y coordinado

Anuncio del dispositivo de seguridad para la romería de Valme de Dos Hermanas (Sevilla) durante la visita del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

La romería de Valme de Dos Hermanas (Sevilla), que se celebrará el próximo 19 de octubre, contará este año con un dispositivo de seguridad reforzado y coordinado por Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales de Dos Hermanas y Sevilla. El operativo busca garantizar que la tradicional celebración se desarrolle de forma segura, combinando las tradiciones con las exigencias actuales de seguridad.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, el operativo integrará también a Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y servicios municipales. La Guardia Civil se encargará del corte de la carretera A-8032 y de la vigilancia en puntos estratégicos, mientras que la Dirección General de Tráfico realizará un seguimiento mediante cámaras y paneles informativos para informar sobre itinerarios alternativos.

Además, habrá patrullas móviles distribuidas a lo largo del recorrido y un servicio del Seprona centrado en la protección del medio ambiente y el bienestar animal, incluyendo la prohibición del lanzamiento de cohetes cerca de los animales.

El anuncio del dispositivo de seguridad para la romería de Valme se ha producido durante la visita del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García.

"La romería de Valme marca el calendario en la agenda festiva de la provincia y lo hace a través de un desempeño ejemplar, tanto por parte de la ciudadanía como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gracias a quienes las tradiciones de siempre regresan cada año a la vez que se incorporan los preceptos de seguridad que exige el presente", ha destacado el subdelegado del Gobierno sobre el trabajo conjunto "que se replica también en la coordinación entre administraciones".

El operativo también contempla la participación activa de la Hermandad de Nuestra Señora de Valme, que colabora en la organización del recorrido, así como de las delegaciones municipales de Culturas y Fiestas, Movilidad y Limpieza Urbana, encargadas de la logística y del correcto desarrollo de la romería. La coordinación de todos estos organismos permite una actuación conjunta y ágil ante cualquier incidencia durante el evento.

Asimismo, se han establecido medidas específicas de seguridad vial y de prevención de riesgos para los asistentes, incluyendo puntos de control fijos, señalización de itinerarios alternativos y patrullas móviles distribuidas a lo largo de todo el recorrido. También se refuerza la protección del medio ambiente y del bienestar animal, asegurando que la tradición se celebre de forma segura y sostenible.

Se espera que la romería de Valme reúna a varios miles de personas, consolidándose como una de las tradiciones más importantes del calendario festivo de la provincia de Sevilla, con más de 300 años de historia. El dispositivo de seguridad estará activo desde primeras horas de la mañana hasta la finalización del recorrido, e incluye servicios de primeros auxilios y atención médica para los asistentes, garantizando que la celebración se desarrolle de manera segura, ordenada y respetuosa con el patrimonio cultural y natural del entorno.