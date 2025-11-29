El Ronquillo (Sevilla) rechaza el traslado de las urgencias a Santa Olalla (Huelva) tardes y fines de semana

Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla) - A.G. - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de El Ronquillo (Sevilla) han convocado una concentración de protesta este sábado, 29 de noviembre, contra los "recortes de la sanidad pública", en concreto, por la "supresión" del servicio de urgencias en la localidad "las tardes, fines de semana y festivos", que comenzó durante la pandemia del Covid-19. La manifestación, que partirá a las 11,30 horas desde las puertas del centro de salud, tiene como principal reclamo su "reposición", como la Junta "nos prometió que haría una vez pasara esa crisis sanitaria".

El Consistorio añade otros motivos para la protesta, como "los continuos cambios de médico, la falta de atención algunos días de la semana o la reducción de horarios", indican fuentes municipales a Europa Press. Al respecto, el Gobierno local lamenta que, en ocasiones, "para ponerse la vacuna gripal haya que trasladarse al municipio onubense de Santa Olalla del Cala, como sucede con las urgencias en días no laborables".

En este sentido, la alcaldesa se ha reunido con los portavoces de las distintas formaciones políticas para exponerles la intención de organizar una manifestación contra los citados recortes. Tras ese encuentro, "dos de los tres grupos municipales --PSOE e IU-- hemos acordado una movilización para expresar nuestra más enérgica protesta contra esa medida injusta, que pone en riesgo a las personas y significará un paso atrás sin precedentes en la calidad de la atención".

Por su parte, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se destaca que tales afirmaciones "no reflejan la realidad asistencial" del centro de salud de El Ronquillo. "Los servicios se prestan con normalidad, sin recortes de personal, sin reducción de horarios y con agendas asistenciales y de vacunación plenamente operativas", apuntan fuentes del SAS.

Para ello se esgrime que la Unidad de cuidados críticos y urgentes "está centralizada" en el centro de salud de Santa Olalla, "y actualmente continúa funcionando conforme a la planificación vigente y dentro de los criterios organizativos establecidos por el SAS".

Asimismo, "no se están produciendo cambios de médico más allá de los supuestos contemplados en el convenio colectivo, el manual de permisos y vacaciones, las situaciones de salientes de guardia, las ausencias justificadas o las incidencias imprevistas". Además, "no se han realizado reasignaciones de cupos ni sustituciones improcedentes".

Por último, desde el SAS se incide en el hecho de que "no existe falta de atención ni reducción de horario" en el mencionado centro sanitario, sino que mantiene su actividad asistencial dentro del horario establecido, de 8,00 a 15,00 horas. "Las únicas variaciones puntuales se deben a incidencias imprevistas por algún motivo de algún profesional que impidan la asistencial de los mismos a su puesto de trabajo, como pudiera ser enfermedad o fallecimiento de un familiar, o avisos domiciliarios programados o urgentes, y avisos urgentes no programados", añaden las mismas fuentes.

En cuanto a la administración de la vacuna de la gripe, "no se está derivando, ni se ha derivado a los usuarios a otro centro". El Servicio Andaluz de Salud deja claro que existen agendas de vacunación activas "todos los días, sin limitaciones". No obstate, "la única información que podría haber provocado confusión habría sido la jornada de vacunación masiva que se ofertó en Santa Olalla para todos los centros de salud de la Unidad de Gestión, pero sin interrumpir la vacunación diaria en cada centro".

Desde el SAS también subrayan que no se ha producido ningún recorte de personal, de tal modo que la plantilla "se mantiene conforme a lo establecido y cualquier variación responde a permisos, vacaciones o incidencias justificadas".