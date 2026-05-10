Rosalía conquista Sevilla junto a la ROSS en la premiere de 'Berlín' y el regreso de 'La Casa de Papel'

Actuación de Rosalía durante la gala ‘Jarana en el Guadalquivir' por la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño'. - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La artista catalana Rosalía, acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), ha conquistado Sevilla con un exclusivo concierto sobre el río Guadalquivir. Desde una plataforma flotante situada en mitad del río, ha intepretado dos de los temas más populares de su último disco 'Lux', 'Reliquia' y 'La Perla'. La actuación se ha celebrado con motivo de la premiere mundial de 'Berlín y la dama del armiño', la segunda temporada del spin-off de 'La Casa de Papel', y ha servido además para anunciar el regreso de la serie con una nueva temporada.

La cantante, que acaba de concluir su gira europea tras actuar en Londres el pasado 6 de mayo y se prepara para iniciar su tour por Estados Unidos el próximo 4 de junio en Miami, hizo parada este sábado en la capital hispalense para participar en este evento especial, celebrado entre el viernes con la 'Jarana Flamenca' y el sábado con la 'Jarana en el Guadalquivir'.

Con el río Guadalquivir y la Torre del Oro teñidos de rojo, la gala arrancó con una interpretación de 'Bella Ciao' a cargo de la Banda del Sol de Sevilla, mientras, una embarcación recorría el río con parte del elenco a bordo realizando una pequeña performance. El momento culminante llegó con la aparición de Álvaro Morte, intérprete de 'El Profesor', quien anunció que "el universo continúa" y confirmó el regreso de 'La Casa de Papel' cinco años después del estreno de su última temporada.

Bajo una noche lluviosa en Sevilla, Rosalía apareció entre los gritos de los miles de asistentes que abarrotaban la calle Betis, el puente de San Telmo y el Paseo de las Delicias para presenciar el espectáculo. La artista abrió su actuación junto a la ROSS con 'Reliquia', un tema que hace referencia a la ciudad alemana de Berlín en homenaje a la serie. Como broche final interpretó 'La Perla', cerrando la noche con un espectáculo de fuegos artificiales en el que el color rojo, símbolo de la producción audiovisual, fue el gran protagonista.

Por su parte, la ROSS ha explicado en un comunicado que todo el proceso de colaboración con Rosalía se desarrolló con absoluta discreción, desde las primeras negociaciones hasta los ensayos necesarios para la puesta en escena del espectáculo. En total se realizaron dos sesiones de ensayo: la primera, la mañana del viernes 8 de mayo, en la sala de ensayos del Teatro de la Maestranza; y la segunda, ya en la madrugada del sábado 9, sobre la plataforma flotante instalada en el río Guadalquivir donde finalmente tuvo lugar la actuación.

El esfuerzo organizativo y artístico de la orquesta quedó patente ese mismo viernes. Mientras una treintena de músicos ensayaba junto a la artista catalana, otro grupo preparaba simultáneamente el repertorio que la ROSS interpretaría al día siguiente en el Teatro Cervantes de Linares (Jaén), dentro de la gira Andalucía Sinfónica.

Todo ello coincidió además con el decimotercer programa del ciclo sinfónico de la orquesta, De Beethoven a Brahms, celebrado a las 20,00 horas en un Teatro de la Maestranza. Entre los asistentes se encontraba la compositora y organista Yudi Gómez, directora de la formación que acompaña a Rosalía durante su gira.