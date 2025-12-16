La ROSS ofrece un concierto este miércoles en Huelva junto al pianista de Nerva, Javier Perianes

El pianista Javier Perianes. - ROSS

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece este miércoles en Huelva un concierto junto al pianista de Nerva (Huelva), Javier Perianes. La cita será en el Auditorio Casa Colón a las 20,00 horas.

La orquesta estará bajo la batuta de su director titular Lucas Macías, natural de Valverde del Camino en un programa íntegramente dedicado a Ludwig van Beethoven, con dos de sus obras más representativas de su periodo de madurez, según informa la ROSS en una nota.

El programa abrirá con 'el Concierto para piano y orquesta no 5 en Mi bemol mayor, op. 73, Emperador', una partitura escrita entre 1809 y 1811 que supone un punto de inflexión en el género del concierto solista. En la segunda parte del programa, la ROSS interpretará la 'Sinfonía no 7 en La mayor, op. 92', estrenada en 1813 y considerada una de las sinfonías más singulares de Beethoven.

Javier Perianes es uno de los pianistas españoles con "mayor proyección internacional de su generación" quien tendrá la oportunidad de encontrarse con el público onubense. A lo largo de su trayectoria ha actuado en algunas de las principales salas de conciertos del mundo y junto a varias orquestas internacionales, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Charles Dutoit, Gustavo Dudamel o Gianandrea Noseda.

Su carrera ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Música en 2012 y el galardón de Artista del Año en 2019 otorgado por los International Classical Music Awards (ICMA).