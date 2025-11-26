La ROSS ofrece en Sevilla por el 'Black Friday' un 25 por ciento de descuento durante cuatro días en algunos conciertos

Archivo - La ROSS en un concierto, en foto de archivo. - GUILLERMO MENDO - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) lanzará este jueves, 27 de noviembre, a partir de las 10,00 horas con motivo del 'Black Friday' una oferta que permitirá al público obtener entradas para todos los conciertos de su ciclo sinfónico y del ciclo de Cámara con un descuento del 25 por ciento sobre el precio de venta al público (PVP) de las mismas.

Tal y como ha indicado la ROSS en una nota, la oferta es limitada a compras online y finalizará el domingo 30 de noviembre a las 22,00 horas.

Además, esta oferta incluye las entradas de diferentes conciertos del ciclo 'Feeling ROSS', entre ellos el Concierto de Navidad y el de Año Nuevo, en el Teatro de la Maestranza; así como la interpretación en directo de la banda sonora de Jurassic Park con la proyección de la película y el concierto de Cuaresma Reza Sevilla creado por Manuel Marvizón en el Auditorio Fibes; y los conciertos en familia Quixote. En un lugar de la Música y Nuevos Mundos en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra en el Alcalá de Guadaíra.

Los conciertos que estarán activos en la oferta Black Friday 2025 son el Ciclo Gran Sinfónico, con dos fechas a elegir en el Teatro de la Maestranza, y el Ciclo de Música de Cámara, que tendrá lugar los domingos por la mañana en el Espacio Turina; el Concierto de Navidad, programado para el 23 de diciembre a las 19,00 horas, y el Concierto de Año Nuevo, el 4 de enero a la misma hora, ambos en el Teatro de la Maestranza.

La oferta se completa con citas en el Auditorio Fibes, como Jurassic Park el 22 de enero y el Concierto Reza Sevilla el 14 de febrero, además de dos propuestas familiares en el Auditorio Riberas del Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra, 'Quixote', 'En un lugar de la Música' el 6 de febrero y 'Nuevos Mundos' el 15 de mayo.